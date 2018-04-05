Небензя: российский проект заявления по Солсбери станет лакмусовой бумажкой для Британии

«Нами подготовлен проект заявления Совета безопасности для прессы. Он очень простой. Это лакмусовая бумажка проверки Великобритании и её союзников на искренность. Если вы это заявление, как в прошлый раз, похороните, перевернув его смысл с ног на голову, это станет ещё одним подтверждением и доказательством вашей нечистоплотной игры», — сказал Небензя.