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Небензя: российский проект заявления по Солсбери станет лакмусовой бумажкой для Британии
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Небензя: российский проект заявления по Солсбери станет лакмусовой бумажкой для Британии 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Россия подготовила проект заявления по инциденту в Солсбери, который станет «лакмусовой бумажкой» для Великобритании и её союзников, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
«Нами подготовлен проект заявления Совета безопасности для прессы. Он очень простой. Это лакмусовая бумажка проверки Великобритании и её союзников на искренность. Если вы это заявление, как в прошлый раз, похороните, перевернув его смысл с ног на голову, это станет ещё одним подтверждением и доказательством вашей нечистоплотной игры», — сказал Небензя.
RT ведёт прямую трансляцию заседания СБ ООН. Оно посвящено ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
RT на русском: последние новости
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