РВК откажется от отраслевых акселераторов в пользу корпоративных

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Корпоративные акселераторы будут нацелены на внедрение инноваций в российские и иностранные технологические компании, а также — на привлечение частных инвестиций на венчурный рынок. GenerationS проводил корпоративные акселераторы с 2015 года, однако до этого времени корпорации выступали партнерами одного из треков, а стартапы могли отбирать несколько партнеров.

директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК «Новый формат корпоративных акселераторов соответствует стратегическим приоритетам РВК по развитию венчурного рынка за счет привлечения частных инвестиций. Корпоративные акселераторы на базе GenerationS станут дополнительным инструментом поддержки технологических предпринимателей и будут способствовать более тесной и сфокусированной кооперации с крупными корпорациями в соответствии с их стратегическими и инвестиционными приоритетами».

В рамках нового формата экспертная поддержка GenerationS позволит корпорациям сформировать индивидуальные критерии отбора, разработать программу развития проектов, подходы к их интеграции в бизнес, а также технологические цепочки. Во время акселерации со стартапами будут работать эксперты по маркетингу, продажам, финансам, а также патентному сопровождению. Представители GenerationS отмечают, что теперь партнерство акселератора выстраивается напрямую с головной компанией (до этого сотрудничество ограничивалось работой с российским офисом предприятия).

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Michelin впервые открывает набор для стартапов из России . В компании хотят найти решения в сфере модернизации транспорта, а также решения для водителей большегрузных машин. Участники акселератора смогут адаптировать продукт под потребности Michelin, а также смогут заключить договор о сотрудничестве с компанией во Франции. Всего Michelin инвестировала более €50 млн в девять венчурных фондов, а 34 проекта сейчас работают с компанией.

Организаторы акселератора наметили пять направлений работы: «Персональная медицина», «Безопасность во время остановок», «Безопасное вождение», а также «Социальная жизнь и коммуникации» и «Услуги для малых предприятий». Для участия в проекте стартаперы должны иметь как минимум прототип продукта, владеть английским языком на уровне Intermediate, а также иметь зарегистрированное юрлицо (или находиться в процессе регистрации). Подать заявку на участие можно на сайте программы. Участники акселерации пройдут трехнедельный интенсив в сентябре этого года и представят проекты Michelin в октябре.

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