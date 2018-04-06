Бюсты князей Воротынских выставлены в областной библиотеке

Узнать больше о годах правления Ивана Грозного могут вологжане в областной библиотеке. Там открылась выставка « Россия . Век XVI».

В экспозицию вошли научные труды и монографии, которые знакомят исследователей с социально-экономической жизнью России XVI века, внутренней и внешней политикой, международными отношениями. Как сообщает портал cultinfo.ru, здесь же можно встретить уникальное факсимильное издание одного из самых известных памятников древнерусской культуры — Лицевого летописного свода. Он был создан по указу Ивана Грозного и получил народное название «Царь-книга». Свод является самым крупным летописно-хронографическим произведением средневековой Руси XVI века.

Также в экспозиции — бюсты известных военачальников, церковных и культурных деятелей. Среди них — шесть бюстов известной княжеской семьи Воротынских. Экспонат представлен Кирилло-Белозерским музеем-заповедником, где расположена родовая усыпальница.