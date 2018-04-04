Человек встал на ноги четыре миллиона лет назад

Предки человека научились ходить на двух ногах более 4 млн лет назад — намного раньше, чем считается в настоящее время, утверждают специалисты Университета Нью-Йорка . Об этом пишет Independent.

В ходе анализа останков скелета Ardipithecus ramidus возрастом до 4,4 млн лет выяснилось, что его владелец мог ходить на двух ногах.

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Считается, что самые древние известные предки людей, например, австралопитек Люси возрастом 3,1 млн лет, не могли ходить на двух ногах и продолжали жить на деревьях. А человек прямоходящий (Homo erectus) появился в период от 1,4 млн лет до 500 тыс. лет назад. Авторы нового исследования утверждают, что способность ходить на двух ногах развивалась параллельно с другими способами перемещения. Они отмечают, что древний человек был универсалом передвижения — он мог и хорошо лазать, и хорошо ходить.

Ранее кенийские и американские исследователи установили, что 200 тыс. лет назад Кению населяли гигантские львы, рост которых достигал роста человека.

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