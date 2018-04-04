Александр Гусев поручил разобраться в ситуации со скорой помощью в Воронеже

Департамент здравоохранения проведёт проверку и скорректирует работу медиков в бригадах.

Глава региона Александр Гусев поручил профильным чиновникам разобраться в ситуации со скорой помощью в Воронеже, предложить способы улучшения условий труда медиков, а также начать техническое переоснащение службы.

Врио губернатора сегодня провёл встречу с представителями воронежской станции скорой медицинской помощи и обсудил проблемы отрасли. В свою очередь департамент здравоохранения создал комиссию из чиновников, специалистов фонда обязательного медицинского страхования и областного профсоюза медработников. Их задача — провести проверку и скорректировать работу медиков в бригадах. Для их укомплектования уже создано 30 дополнительных ставок средних медработников. Ожидается, что набор новых сотрудников снизит нагрузку на фельдшеров. Также анонсировано строительство в ближайшие годы трёх новых подстанций в черте города: на Московском проспекте, в Центральном районе и микрорайоне Отрожка. Напомним, сотрудники воронежской «скорой» фактически начали «итальянскую забастовку» в конце февраля. В каждую смену около 10 сотрудников отказывались работать по одному и выезжать на вызов в не укомплектованной бригаде. Таким образом, фельдшеры выражали недовольство низкой зарплатой.