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Александр Гусев поручил разобраться в ситуации со скорой помощью в Воронеже
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Александр Гусев поручил разобраться в ситуации со скорой помощью в Воронеже 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Департамент здравоохранения проведёт проверку и скорректирует работу медиков в бригадах.
Глава региона Александр Гусев поручил профильным чиновникам разобраться в ситуации со скорой помощью в Воронеже, предложить способы улучшения условий труда медиков, а также начать техническое переоснащение службы.
Врио губернатора сегодня провёл встречу с представителями воронежской станции скорой медицинской помощи и обсудил проблемы отрасли. В свою очередь департамент здравоохранения создал комиссию из чиновников, специалистов фонда обязательного медицинского страхования и областного профсоюза медработников. Их задача — провести проверку и скорректировать работу медиков в бригадах. Для их укомплектования уже создано 30 дополнительных ставок средних медработников. Ожидается, что набор новых сотрудников снизит нагрузку на фельдшеров. Также анонсировано строительство в ближайшие годы трёх новых подстанций в черте города: на Московском проспекте, в Центральном районе и микрорайоне Отрожка. Напомним, сотрудники воронежской «скорой» фактически начали «итальянскую забастовку» в конце февраля. В каждую смену около 10 сотрудников отказывались работать по одному и выезжать на вызов в не укомплектованной бригаде. Таким образом, фельдшеры выражали недовольство низкой зарплатой.
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