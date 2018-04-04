Несовершеннолетняя дочь главы города в Кировской области выложила в сеть интимное фото и разозлила верующих

городе Сосновка Вятскополянского района разгорается скандал: 16-летняя дочь главы города Наиля Саитова выложила в Instagram провокационную фотографию, сообщает портал 1istochnik.ru.

Девушка сфотографировалась обнажённой и прикрыла грудь Библией, снабдив фото нецензурным комментарием.

Позже кадр был удалён из соцсетей, однако сохранились его скриншоты.

Фото вызвало бурю негодования среди подписчиков девушки и жителей города. Подростка обвиняют в безнравственности и оскорблении чувств верующих.

В свою очередь отец девушки Наиль Саитов сообщил порталу kp.ru , что не видит в действиях дочери религиозной неприязни.

«Я мусульманин, моя жена — православная. В нашей семье празднуются как мусульманские, так и православные праздники, какого-то религиозного культа нет. В 16 лет у детей ветер в голове, дочь даже не подумала о возможных последствиях, — пояснил глава города. — Я с ней провёл беседу, с ней также поговорят и сотрудники органов. Думаю, они смогут сильнее повлиять на подростковый мозг».

Фото — 1istochnik.ru