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Американские спецслужбы: шпионы прослушивают сотовую связь в Вашингтоне
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Американские спецслужбы: шпионы прослушивают сотовую связь в Вашингтоне 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Министерство внутренней безопасности США (DHS) впервые признало существование в Вашингтоне скрытых подслушивающих устройств, которые могут использовать иностранные шпионы или преступники для отслеживания сигнала мобильных телефонов, перехвата звонков и сообщений жителей штата. Об этом говорится в письме ведомства за 26 марта, отправленном за запрос сенатора от Орегона Рона Уайдена.
Из документа следует, что «жучки», замаскированные под вышки сотовой связи, были обнаружены в Вашингтоне в прошлом году. В DHS не стали уточнять тип, местоположение, количество найденных устройств и круг предполагаемых лиц, которые могли их разместить, ограничившись словами об «аномальной активности», вызванной поддельными базовыми станциями.
Использование имитаторов сотовых вышек «угрожает безопасности коммуникаций, что вызывает риски в сферах безопасности, экономики и приватности», — добавил представитель ведомства Кристофер Кребс.
Имитаторами базовых станций, называемыми в обиходе «стингреями» (Stingray), пользуются в том числе спецслужбы США. Устройства, размером не больше портфеля, подделывают сотовый сигнал и отслеживают международный идентификатор мобильного абонента (IMSI-номер), что делает возможным перехват звонков, СМС и других типов данных. Раньше имитаторами пользовались американские войска на Ближнем Востоке, но позднее их модифицировали для применения на территории США.
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Как пишет Gizmodo, стоимость таких устройств может доходить до $200 тысяч. Их использование спецслужбами США строго засекречено.
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