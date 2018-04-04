Бондаренко: За неуплату электроэнергии введут новые санкции

В своем первом интервью для прессы она рассказала и о планах министерства расшить круг тех, кто получает сегодня бесплатный пайковый уголь. Для шахтеров это важная социальная льгота, от которой зависит материальное благополучие многих семей. Сейчас она есть лишь у некоторых категорий граждан.

Региональные депутаты, например, считают, что бесплатный пайковый уголь должны получать все работники угольной промышленности, а цена вопроса — всего четверть миллиарда рублей. В минэнерго рассматривают разные варианты.

Анастасия Борисовна, минэнерго уже определилось, как расширять угольные льготы?

Анастасия Бондаренко: Мы сейчас ожидаем поступление законопроекта, связанного с расширением категорий семей, получающих право на бесплатный пайковый уголь. Наверняка здесь будем дискутировать с минфином , так как любое расширение льгот — это дополнительные расходы бюджета. Инициаторы проекта сейчас подсчитывают, во сколько это обойдется бюджету и скольких людей коснется.

Минфин, наверное, нечасто идет навстречу, когда речь об увеличении расходов федерального бюджета и расширении льгот?

Анастасия Бондаренко: Мы взаимодействуем с минфином по многим вопросам, в том числе по налоговой политике. Часто дискутируем, но цель одна — прийти к общему пониманию и подготовить согласованный документ. И уже перед депутатским корпусом представить солидарную позицию. Чтобы документ стал правительственной инициативой, высказывать свою позицию необходимо очень аргументированно. Мы можем выступать как отраслевики, как профессиональное лобби компаний ТЭК, но это не значит, что другие органы не могут иметь альтернативную точку зрения.

Когда рассчитываете на полное принятие законопроекта о налоге на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли?

Анастасия Бондаренко: Это важнейший для ТЭКа и экономики страны законопроект, на что неоднократно обращал внимание министр энергетики Александр Новак

Госдума планировала рассмотреть его в весеннюю сессию в качестве одного из приоритетных. Он прошел экспертное обсуждение в профильных комитетах Госдумы и Совета Федерации , и 3 апреля нижняя палата парламента приняла его в первом чтении. Рассчитываем, что окончательно документ будет принят в эту сессию.

Инициативы о либерализации рынка газа есть?

Анастасия Бондаренко: В планах законопроектной работы на 2018 год — нет. Пока прошел этап либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ), и в минэнерго регулярно поступают предложения компаний о включении в перечень организаций, которым предоставлено право экспортировать СПГ. Среди основных задач на ближайшую перспективу министром обозначены формирование общего рынка газа ЕАЭС , развитие производства СПГ, развитие рынка газомоторного топлива.

Комитет Европарламента недавно проголосовал за применение Третьего энергопакета к экспортным трубопроводам. Минэнерго проводило расчет, как это может отразиться на либерализации экспорта газа из России

Анастасия Бондаренко: Мы постоянно ведем мониторинг ситуации вокруг «Северного потока-2» и «Турецкого потока», но вообще это вопрос в первую очередь хозяйственной деятельности "Газпрома" . Большинство решений носят коммерческий характер. Министерство, как и правительство, готово оказывать любую поддержку нашим компаниям. Мы ответственны в первую очередь за разработку правил игры. Если правительство с учетом масштаба компании даст нам поручение проработать варианты изменения условий экспорта, мы будем это делать.

10 лет требуется отработать на угольном предприятии, чтобы иметь право по достижении пенсионного возраста на льготный уголь. Более того, выйти на пенсию нужно было успеть до ликвидации или приватизации шахты

Который год подряд в сфере теплоснабжения идет реформа. Последние изменения касались введения ценообразования по принципу «альтернативной котельной». Каков следующий шаг?

Анастасия Бондаренко: В закон о теплоснабжении мы планируем внести изменения, которые уточнят правила установления платы за подключение к теплосетям, исходя из принятой схемы теплоснабжения. Это регулируемая величина. Поправки будут направлены на синхронизацию схемы теплоснабжения с установлением единых подходов к расчету стоимости подключения, сокращение его сроков и прогнозируемость стоимости для заявителей.

В прошлом году на «круглых столах» Комитета Госдумы по энергетике несколько раз обсуждали вопрос утилизации золошлаковых отходов (ЗШО). Есть подвижки?

Анастасия Бондаренко: У нас есть инициатива по поправкам, связанным с использованием вскрышных и вмещающих пород, отходов добычи, обогащения и отходов переработки полезных ископаемых, а также отходов при сжигании твердого топлива. С точки зрения природоохранного законодательства, мы в этой части взаимодействуем с минприроды и уже выработали позицию, которая учитывает не только интересы промышленных компаний, но и требования по защите окружающей среды.

Минэнерго готовит законопроект о новых санкциях для недобросовестных потребителей энергоресурсов

Полагаю, что нужно законодательно стимулировать рациональное использование ЗШО. У нас есть неплохие примеры вовлечения ЗШО в хозяйственный оборот — некоторые компании ТЭК, имеющие угольные ТЭС, разрабатывают свои технические условия на ЗШО, получают необходимые санитарные разрешения и продают для дальнейшего использования. И вот отходы уже стали безопасной продукцией, вторично используемой. По-моему, это очень рационально.

Кроме того, у нас запланирован законопроект, полезный не только для ТЭКа. Это внесение изменений в статью 48 Градостроительного кодекса и введение понятия «рабочая документация».

Почему это инициатива минэнерго, а не минстроя

Анастасия Бондаренко: С подобными предложениями к нам часто обращались компании ТЭКа, которые ведут много инфраструктурных строек, и, конечно, законопроект будем согласовывать с минстроем.

Какие еще законопроекты минэнерго будет разрабатывать в первую очередь?

Анастасия Бондаренко: В плане министерства всего восемь законопроектов, помимо разработанных другими ведомствами, по которым мы тоже ведем работу.

Например, в плане есть законопроект по дополнительным мерам по укреплению платежной дисциплины потребителей энергоресурсов. Будем дорабатывать закон об электроэнергетике, чтобы исключить злоупотребления недобросовестных потребителей, в четвертом квартале планируем представить его в правительство.

Сейчас мы анализируем, как применяется закон № 307-ФЗ, принятый в 2015 году. Он ужесточил ответственность за неплатежи на оптовом и розничном рынках. При этом по результатам анализа уже ясно, что нужны новые меры стимулирования платежной дисциплины на оптовом рынке.

Визитная карточка

Анастасия Борисовна Бондаренко

Родилась в 1978 году в Волгограде . Окончила МГУ по специальности «юриспруденция». В министерстве энергетики работает с 2003 года, до этого была ведущим специалистом в минприроды. 14 февраля 2018 года была назначена на должность статс-секретаря — заместителя министра энергетики. Курирует законопроектную деятельность министерства.

Воспитывает двоих детей. Среди хобби — чтение, путешествия, дайвинг. Увлекается русской живописью и творчеством импрессионистов. Собирает библиотеку книг об искусстве.