Ещё
Тверские власти вдвое увеличили единовременную выплату ветеранам войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тверские власти вдвое увеличили единовременную выплату ветеранам войны 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
ТВЕРЬ, 4 апр — РИА Новости. Вдвое — с 2,5 до 5 тысяч рублей — увеличена единовременная выплата ветеранам в Тверской области к Дню Победы, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Приняли решение повысить выплату в два раза. Ветераны Великой Отечественной войны — это люди, которых мы глубоко уважаем за то, что они сделали для нас: сохранили свободу и независимость нашей страны", — сказал Руденя журналистам по итогам состоявшегося в среду заседания областного правительства.
В 2018 году выплата предусмотрена для 3,368 тысяч человек. Ежегодно помощь ко Дню Победы получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, а также награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Помимо денежных выплат, ветеранам предусмотрен ряд услуг, которые предоставляются органами социальной защиты населения. В 2017 году более 1,430 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны воспользовались социальным такси, получили помощь в ремонте жилья, прохождении диспансеризации, обеспечении лекарственными препаратами на дому и другую помощь.
В работу активно включены волонтеры, которые помогают пожилым людям в уборке домов, квартир и приусадебных участков. Поддержку в ходе добровольческих акций в 2017 году получили более 2,8 тысяч ветеранов.
Другие новости региона читайте здесь>>>
РИА Новости: последние новости
Глава ОЗХО раскрыл детали анализа яда по "делу Скрипаля" Наташа Селезень перед гибелью махнула рукой из окна горящей "Зимней вишни" Племянница Скрипаля заявила, что поддерживает связь с послом РФ в Лондоне
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня11
Россия созвала Совбез ООН422
У России нашелся неожиданный защитник40
Трамп потребовал платы за Сирию119
В США нашли способ уничтожить супероружие России156
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение