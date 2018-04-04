Представители Молодежной палаты Рязановского проведут «Тотальный диктант» 

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Представители Молодежной палаты поселения Рязановское 14 апреля примут участие в организации и проведении ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант».
— Мероприятие пройдет на образовательной площадке «Родники» школы №2083. Его проведет председатель общественной организации Павел Зайцев. Текст диктанта прочтет активист Ирина Семенова. В акции примут участие десять человек из организации, — рассказала главный специалист отдела по организационной работе Молодежной палаты Елена Зайцева.
Напомним, что «Тотальный диктант» в 2018 году пройдет 14 апреля на различных площадках в Троицком и Новомосковском административных округах.