Студенты МИИТ приняли участие в программе «Футбол без дискриминации»

Программа «Футбол без дискриминации» была проведена недавно в Еврейском музее и центре толерантности на Образцова. В мероприятии приняли участие студенты Российского университета транспорта (МИИТ).

Участники присутствовали на уроках «Футбол без дискриминации», основными темами которых стали межкультурный диалог, диалог религий и диалог социально уязвимых групп общества. Инициаторами проведения мероприятия выступили заместитель директора Гуманитарного института по молодежной политике Наталья Рудыка и заведующий кафедрой «Русский язык и межкультурная коммуникация» Константин Скворцов

Отмечается, что событие было приурочено к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. (то)