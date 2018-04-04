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Студенты МИИТ приняли участие в программе «Футбол без дискриминации»
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Студенты МИИТ приняли участие в программе «Футбол без дискриминации» 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Программа «Футбол без дискриминации» была проведена недавно в Еврейском музее и центре толерантности на Образцова. В мероприятии приняли участие студенты Российского университета транспорта (МИИТ).
Участники присутствовали на уроках «Футбол без дискриминации», основными темами которых стали межкультурный диалог, диалог религий и диалог социально уязвимых групп общества. Инициаторами проведения мероприятия выступили заместитель директора Гуманитарного института по молодежной политике Наталья Рудыка и заведующий кафедрой «Русский язык и межкультурная коммуникация» Константин Скворцов.
Отмечается, что событие было приурочено к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. (то)
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