Санитарная обрезка деревьев завершится в Щербинке

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Санитарная образка деревьев в рамках плановых мероприятий по благоустройству завершится в Щербинке на следующей неделе. Об этом 4 апреля сообщил заместитель главы администрации городского округа Александр Шутиков

— В настоящее время проходит санитарная обрезка деревьев. Специалисты проводят ее по улице Театральная и на Театральной площади, — уточнил Александр Шутиков.

Кроме того, Александр Шутиков сообщил, что продолжаются работы коммунальных служб по ворошению снега на улицах Щербинки.