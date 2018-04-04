В России намерены призывать в армию заказным письмом

«Вводится новый способ вручения повесток — заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства призывника. Повестку будут считать врученной, если ее получил не только призывник, но и любой совершеннолетий член его семьи или уполномоченный представитель», — поясняется в материале.

Граждане, которым не придут повестки, должны будут явиться в военный комиссариат лично. Неявка или же отказ от получения повестки будут расцениваться как уклонение от военной службы.