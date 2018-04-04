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В России намерены призывать в армию заказным письмом
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В России намерены призывать в армию заказным письмом 

РИАМО 1 час назад
Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, по которому вручение повестки при призыве в армию становится необязательным, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Вводится новый способ вручения повесток — заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства призывника. Повестку будут считать врученной, если ее получил не только призывник, но и любой совершеннолетий член его семьи или уполномоченный представитель», — поясняется в материале.
Граждане, которым не придут повестки, должны будут явиться в военный комиссариат лично. Неявка или же отказ от получения повестки будут расцениваться как уклонение от военной службы.
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