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Экс-мэр Краснодара поддержал ужесточение мер против онлайн-мошенников
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Экс-мэр Краснодара поддержал ужесточение мер против онлайн-мошенников 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. Представитель Кубани в российском парламенте рассказал, что он был в числе депутатов, поддержавших поправки в Уголовный кодекс РФ. Согласно новшествам, в России ужесточат наказания за совершения краж с электронных носителей: если сейчас онлайн-мошенники могут быть арестованы максимум до 4 месяцев, то после принятия поправок злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком до 3 лет.
Как рассказал Владимир Евланов, жители края часто обращались к нему с жалобами на пропажу денег с электронных карт. По мнению народного избранника, самая незащищенная от подобных хищений часть населения — это пожилые люди и дети.
— Мы рассчитываем, что ужесточение наказания снизит число преступлений, связанных с мошенничеством в этой сфере. Вместе с тем продолжим работу с населением для повышения финансовой грамотности людей. Особенный упор — на детей и пожилых людей, которые в большей степени являются мишенью для мошенников, — прокомментировал бывший мэр Краснодара.
Наказание за хакерские взломы может быть еще серьезней: такие преступления законопроект, принятый во втором чтении, предлагает включить в статью «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы.
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