Тематическая фотоэкспозиция открылась во Внуковском

Фото: архив

Москву. Фотовыставка «Космический путь во Внуково » открылась 2 апреля в поселении Внуковское. Гостям представили уникальные снимки, сделанные в день возвращения Юрия Гагарина

— Экспозиция организована сотрудниками музейно-выставочного отдела Культурного центра «Внуково». В учреждении хранятся подлинники фотографий, которые были сделаны 14 апреля 1961 года. В этот день Юрий Гагарин возвращался в Москву через Внуковское. Его здесь встречали и делали фотографии, часть из которых находится у нас в хранилище. На выставке представлены копии, всего их более десяти штук. Тематические экспонаты и литературу по авиации и освоении космоса гости тоже смогут увидеть и познакомиться с ними, — рассказали в Культурном центре «Внуково».

Сотрудники учреждения отметили, что к фотоэкспозиции проявляют интерес не только взрослые, но и дети.

Посетить выставку в Культурном центре «Внуково» сможет любой желающий. Она продлится до 15 апреля.