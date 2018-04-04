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Тематическая фотоэкспозиция открылась во Внуковском
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Тематическая фотоэкспозиция открылась во Внуковском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Фотовыставка «Космический путь во Внуково» открылась 2 апреля в поселении Внуковское. Гостям представили уникальные снимки, сделанные в день возвращения Юрия Гагарина в Москву.
— Экспозиция организована сотрудниками музейно-выставочного отдела Культурного центра «Внуково». В учреждении хранятся подлинники фотографий, которые были сделаны 14 апреля 1961 года. В этот день Юрий Гагарин возвращался в Москву через Внуковское. Его здесь встречали и делали фотографии, часть из которых находится у нас в хранилище. На выставке представлены копии, всего их более десяти штук. Тематические экспонаты и литературу по авиации и освоении космоса гости тоже смогут увидеть и познакомиться с ними, — рассказали в Культурном центре «Внуково».
Сотрудники учреждения отметили, что к фотоэкспозиции проявляют интерес не только взрослые, но и дети.
Посетить выставку в Культурном центре «Внуково» сможет любой желающий. Она продлится до 15 апреля.
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