Более 10,5 тысяч предложений по усовершенствованию маршрутной сети поступило от нижегородцев 

Более 10,5 тысяч сообщений горожан, касающихся маршрутной сети, поступило на «горячую телефонную линию» и в открытую группу «Общественный транспорт Нижнего Новгорода» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом 4 апреля сообщили в департаменте транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода.
В ближайшее время специалисты департамента сведут всю поступившую от нижегородцев информацию в единый реестр с разбивкой по темам и предоставят для ознакомления мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову. Затем будет передан компании-разработчику Комплексной транспортной схемы для анализа и подготовки решений по улучшению работы общественного транспорта.