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Более 10,5 тысяч предложений по усовершенствованию маршрутной сети поступило от нижегородцев
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Более 10,5 тысяч предложений по усовершенствованию маршрутной сети поступило от нижегородцев 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Более 10,5 тысяч сообщений горожан, касающихся маршрутной сети, поступило на «горячую телефонную линию» и в открытую группу «Общественный транспорт Нижнего Новгорода» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом 4 апреля сообщили в департаменте транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода.
В ближайшее время специалисты департамента сведут всю поступившую от нижегородцев информацию в единый реестр с разбивкой по темам и предоставят для ознакомления мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову. Затем будет передан компании-разработчику Комплексной транспортной схемы для анализа и подготовки решений по улучшению работы общественного транспорта.
Newsroom24: последние новости
Бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов объявлен в розыск Кратковременные отключения телерадиовещания возможны 5 апреля в Нижнем Новгороде Более 10,5 тысяч предложений по усовершенствованию маршрутной сети поступило от нижегородцев
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