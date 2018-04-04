Более 10,5 тысяч предложений по усовершенствованию маршрутной сети поступило от нижегородцев

Более 10,5 тысяч сообщений горожан, касающихся маршрутной сети, поступило на «горячую телефонную линию» и в открытую группу «Общественный транспорт Нижнего Новгорода» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом 4 апреля сообщили в департаменте транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода.