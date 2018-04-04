В Орле назначат ответственного за каждую мусорную площадку

Проблему оформления земельных участков под контейнерными площадками обсудили в администрации Орла накануне, 3 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации заместителя начальника УКХ Александра Филатова, в настоящее время началась работа по составлению единого реестра площадок ТКО, в котором будут учтены размер, количество, объем мусоросборников, наличие ограждения и подъездных путей.

Также уточнены границы земельных участков многоквартирных домов. В Северном районе на месте обследованы все контейнерные площадки. Администрация города направит УК обращения с указанием адресов контейнерных площадок и требованием оформить сервитут или разрешение на пользование земельным участком.

Это касается контейнерных площадок, расположенных не на придомовой территории, а на землях общего пользования. В такие контейнеры выбрасывают мусор жители всех прилегающих домов, но обслуживают их зачастую разные управляющие компании. В итоге, площадка остается бесхозной. Для УК будет сформирован комплекс задач по содержанию данных площадок и прилегающих к ним территорий.

Александр Филатов сообщил, что на 191 площадке размещены информационные стенды с указанием компании, которая убирает мусор. Часть из них промаркирована как в случае с площадками «Спецавтобазы», другая — оснащена информационными табличками. Это примерно 1/3 от совокупного количества всех контейнерных площадок в Орле.

До 6 апреля МУП ЖРЭП (З) оснастит табличками свои контейнерные площадки, а «Первая городская управляющая компания» сделала заказ на поставку табличек единого образца. Пока вопрос не решен с контейнерными площадками ООО «Перспектива». Компания по экономическим причинам не может пока установить таблички. Но представители компании заверили городские власти, при первой возможности они установят такие таблички.