«МБХ медиа»: в столице задержали 100 сотрудников офиса в «Москва-Сити»

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Полицейские задержали 100 работников офиса и бизнес-центре «Москва-Сити». Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на членов «Комитета за гражданские права» Антона Дроздова и Татьяну Ракунову.

Сотрудники правоохранительных органов задержали работников консалтинговой компании «Центр современных инвестиционных технологий», офис которой находится на 40-м этаже башни «Федерация».

По словам Ракуновой, полицейские не стали называть причины задержаний. А у сотрудников компании отобрали документы. При этом работникам офиса не разрешали пользоваться мобильными телефонами. Представитель компании Рафаэль Оганесян не ответил на звонки Inc. Не отвечают и по телефонам, указанным на сайте компании.

В «Комитете за гражданские права» заявили, что сотрудников компании доставляют в ОВД «Пресненское». В дежурной части отдела МВД России по Пресненскому району Москвы сообщили Inc., что у них нет задержанных сотрудников «Центра современных инвестиционных технологий».

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