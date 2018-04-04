Ещё
«МБХ медиа»: в столице задержали 100 сотрудников офиса в «Москва-Сити»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«МБХ медиа»: в столице задержали 100 сотрудников офиса в «Москва-Сити» 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Полицейские задержали 100 работников офиса и бизнес-центре «Москва-Сити». Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на членов «Комитета за гражданские права» Антона Дроздова и Татьяну Ракунову.
Сотрудники правоохранительных органов задержали работников консалтинговой компании «Центр современных инвестиционных технологий», офис которой находится на 40-м этаже башни «Федерация».
По словам Ракуновой, полицейские не стали называть причины задержаний. А у сотрудников компании отобрали документы. При этом работникам офиса не разрешали пользоваться мобильными телефонами. Представитель компании Рафаэль Оганесян не ответил на звонки Inc. Не отвечают и по телефонам, указанным на сайте компании.
В «Комитете за гражданские права» заявили, что сотрудников компании доставляют в ОВД «Пресненское». В дежурной части отдела МВД России по Пресненскому району Москвы сообщили Inc., что у них нет задержанных сотрудников «Центра современных инвестиционных технологий».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путину напомнили о призыве перестать «кошмарить бизнес». Он считает, что стали «кошмарить» меньше
О том, почему Владимир Путин не ограничит давление силовиков на предпринимателей, читайте на нашем сайте.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Inc.: последние новости
Илон Маск сообщил о «банкротстве» Tesla 1 апреля Дмитрий Потапенко: «Если вас надо трахнуть — вас трахнут хоть с надзорными каникулами, хоть без них» Сразу в дамки: как провинциальные российские стартапы завоевывают мир
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня10
Россия созвала Совбез ООН425
У России нашелся неожиданный защитник41
Трамп потребовал платы за Сирию119
В США нашли способ уничтожить супероружие России157
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение