Ещё
Никитин намерен развивать транспортную инфраструктуру в районах Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Никитин намерен развивать транспортную инфраструктуру в районах Нижегородской области 

В городе N 49 минут назад
Фото: В городе N
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил снижать нагрузку на муниципальные бюджеты в части ремонта и строительства дорог, а также оказывать поддержку районам в развитии транспортной инфраструктуры. Об этом стало известно в ходе заседания областного правительства 4 апреля, сообщает пресс-служба губернатора.
По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадима Власова, особое внимание в 2018 году будет уделено диагностике состояния нижегородских дорог. «Нам необходимо „оцифровать“ все дороги региона, объекты транспортной инфраструктуры для оценки их состояния. Результатом этой работы станет создание банка данных проблемных участков», — заявил Власов.
Согласно данным регионального минтранса, в текущем году на реализацию программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» из бюджета разных уровней будет выделено 17,6 миллиарда рублей. Планируется выполнить ремонт 475,8 километра автомобильных дорог.
Кроме того, в регионе активно планируют развивать государственно-частное партнерство (ГЧП). В рамках ГЧП реконструируют автодорогу Ряжск — Касимов — Муром -Нижний Новгород со строительством транспортной развязки в районе деревни Ольгино, обход Балахны и северный обход Нижнего Новгорода.
Напомним, нижегородцы могут пожаловаться на «убитые» дороги в соцсети.
В городе N: последние новости
Ольга Бузова станет героиней женской версии «Холостяка» Нижегородцы на несколько часов останутся без телевидения и радио Десятилетний ребенок пропал в поселке Ильиногорск Нижегородской области
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»256
Трамп потребовал платы за Сирию68
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Украина будет задерживать все крымские суда503
С Самойловой приключилось ЧП в Европе43
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Озвучены предъявленные Рыбке и Лесли обвинения
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение