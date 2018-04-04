Никитин намерен развивать транспортную инфраструктуру в районах Нижегородской области

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил снижать нагрузку на муниципальные бюджеты в части ремонта и строительства дорог, а также оказывать поддержку районам в развитии транспортной инфраструктуры. Об этом стало известно в ходе заседания областного правительства 4 апреля, сообщает пресс-служба губернатора.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадима Власова, особое внимание в 2018 году будет уделено диагностике состояния нижегородских дорог. «Нам необходимо „оцифровать“ все дороги региона, объекты транспортной инфраструктуры для оценки их состояния. Результатом этой работы станет создание банка данных проблемных участков», — заявил Власов.

Согласно данным регионального минтранса, в текущем году на реализацию программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» из бюджета разных уровней будет выделено 17,6 миллиарда рублей. Планируется выполнить ремонт 475,8 километра автомобильных дорог.

Кроме того, в регионе активно планируют развивать государственно-частное партнерство (ГЧП). В рамках ГЧП реконструируют автодорогу Ряжск — Касимов — Муром -Нижний Новгород со строительством транспортной развязки в районе деревни Ольгино, обход Балахны и северный обход Нижнего Новгорода.

Напомним, нижегородцы могут пожаловаться на «убитые» дороги в соцсети.