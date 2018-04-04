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В мае в Архангельской области откроется новый центр для волонтеров
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В мае в Архангельской области откроется новый центр для волонтеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Более 200 добровольцев объединит новый волонтерский центр, который планируется открыть в мае в Вельском районе Архангельской области. На новой площадке добровольцы смогут заниматься социальной, экологической, событийной и патриотической деятельностью, сообщает Ассоциация волонтерских центров.
"В нашем районе достаточно волонтеров и добровольческих отрядов. Возникла идея всех ребят объединить под крыло одного центра", — рассказала начальник отдела по делам молодежи администрации МО «Вельский муниципальный район» Анна Груздева.
Ожидается, что на площадке специалисты областного Дома молодежи будут проводить занятия и тренинги для волонтеров, направленные на развитие и повышение их компетенций.
"Развивать добровольческое движение — одна из наших задач. Мы выстраиваем системную работу с муниципалитетами: продумываем общий план работы по привлечению молодежи в добровольчество, делимся методическими материалами", — заявил директор учреждения Алексей Чилибанов.
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