В мае в Архангельской области откроется новый центр для волонтеров

"В нашем районе достаточно волонтеров и добровольческих отрядов. Возникла идея всех ребят объединить под крыло одного центра", — рассказала начальник отдела по делам молодежи администрации МО «Вельский муниципальный район» Анна Груздева.

Ожидается, что на площадке специалисты областного Дома молодежи будут проводить занятия и тренинги для волонтеров, направленные на развитие и повышение их компетенций.

"Развивать добровольческое движение — одна из наших задач. Мы выстраиваем системную работу с муниципалитетами: продумываем общий план работы по привлечению молодежи в добровольчество, делимся методическими материалами", — заявил директор учреждения Алексей Чилибанов.