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Кыргызстан увеличил экспорт вдвое после вступления в ЕАЭС
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Кыргызстан увеличил экспорт вдвое после вступления в ЕАЭС 

Мир24 56 минут назад
В Кыргызстане почти вдвое вырос экспорт продуктов. Все это стало возможно благодаря вступлению страны в ЕАЭС. За границу в основном везут овощи и фрукты. Как налажено дело, узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Егор Орлов. Массивные железные двери напоминают вход в банковское хранилище. Но за ними не золото, не драгоценности и не валюта. Здесь хранится капуста. За другими дверями огромных холодильников — лук, картофель, морковь. Когда придет время, их достанут, промоют, расфасуют и отправят на экспорт. Логистический центр построили всего год назад и уже успели наладить контакты с крупными торговыми сетями России. Теперь овощи из Кыргызстана — на прилавках Москвы, Екатеринбурга, Казани.
«Наша продукция ориентирована на натуральность, экологичность. Мы на это делаем упор, акцент. Что это наша отличительная черта», — заявил директор логистического центра Манас Белошаров.
Овощи закупают по всей Чуйской области. Фермерам предлагают хорошую цену. Но только в том случае, если продукт качественный. Мамасалы Доробаев продал несколько машин капусты.
«Это же очень удобно. Собрал урожай, и все у тебя сразу выкупили. Сразу отдали деньги на руки. Ничего не пропадает, не гниет. Выгодно выращивать овощи стало», — рассказал фермер Мамасалы Доробаев.
Кредит на строительство центра выдал Российско-Кыргызский фонд развития. За два года в развитие местной экономики вложили 320 миллионов долларов. Профинансировано почти 900 проектов.
«Основная масса проектов с середины года выйдут на массовое производство, после которого мы ожидаем, что это повлияет на увеличение экспорта продукции кыргызских предприятий. Если говорить о цифрах, мы ожидаем где-то в 2-3 раза», — поделился начальник службы кредитно-инвестиционной деятельности Российско-Кыргызского фонда развития Эрмек Абласов.
Под брендом Made in Kyrgyzstan за рубежом востребована не только сельхозпродукция, но и одежда, консервы, колбасы, сыры. С момента вступления республики в Евразийский экономический союз экспорт в страны-участницы вырос почти в два раза.
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