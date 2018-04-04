Работников Выборгской таможни научат обращаться с радиацией

Выборгская таможня намерена повысить квалификацию своих сотрудников, ответственных за радиационную безопасность и производственный радиационный контроль. Об этом сообщила пресс-служба Выборгской таможни.

Соответствующий запрос котировок на 165 733 рубля и 33 копейки объявлен таможней 3 апреля 2018 года.

Согласно техническому заданию, курс повышения квалификации «Ответственный за радиационную безопасность и производственный радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующих излучений» продлится 72 часа, а пройдут его четыре должностных лица Выборгской таможни.

Котировочные заявки можно подавать до 11 апреля.