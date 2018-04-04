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Работников Выборгской таможни научат обращаться с радиацией
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Работников Выборгской таможни научат обращаться с радиацией 

Ivyborg.ru 1 час назад
Выборгская таможня намерена повысить квалификацию своих сотрудников, ответственных за радиационную безопасность и производственный радиационный контроль. Об этом сообщила пресс-служба Выборгской таможни.
Соответствующий запрос котировок на 165 733 рубля и 33 копейки объявлен таможней 3 апреля 2018 года.
Согласно техническому заданию, курс повышения квалификации «Ответственный за радиационную безопасность и производственный радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующих излучений» продлится 72 часа, а пройдут его четыре должностных лица Выборгской таможни.
Котировочные заявки можно подавать до 11 апреля.
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