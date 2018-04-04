Ограждение газона на участке 17-го проезда Марьиной Рощи починили коммунальщики

Коммунальные службы восстановили ограждение газона, расположенное на участке возле дома № 2 в 17-м проезде Марьиной Рощи. Внимание властей на проблему обратил житель района, разместивший жалобу на портале «Наш город».

Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы района Марьина Роща Светланы Гордиковой.

«По указанному адресу выполнены работы по восстановлению ограждения газона, в настоящий момент нарушение устранено», — говорится в сообщении.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (то)