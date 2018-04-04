«Странная смесь»: Дженнифер Лопес в холод надела босоножки и перчатки

Певица и актриса Дженнифер Лопес удивила выбором наряда. Несмотря на то что знаменитость утеплилась, ноги она предпочла оставить в холоде, что совершенно не поняли в сети.

Дженнифер удивила расстановкой приоритетов. Обычно в холод советуют утеплять ноги и голову, она же утеплила, наоборот, все, кроме этого. Для прохладного дня в Западном Голливуде звезда надела теплое пальто и даже перчатки, при этом в качестве обуви выбрав босоножки.

Перед ужином со своим возлюбленным Алексом Родригесом в одном из роскошных ресторанов, Дженнифер посетила спортивный матч. Многие обратили внимание на то, что даже в помещении женщина не сняла перчатки.

И хотя сам наряд и пальто Дженнифер являются образцом элегантности, никто не понимает, что заставило ее надеть перчатки и босоножки одновременно. «Все шикарно, за исключением неуместности обуви» «Босоножки+перчатки=странная смесь» «Пальто и босоножки. Что-то не то…» «Не пойму зачем ей перчатки. Может с руками что-то не то?»

Зато все порадовались, что 48-летняя женщина хорошо проводит время и, наконец, счастлива в любви. Все считают, что Алекс идет ей как никто другой, и сумеет согреть Дженнифер в любую погоду.

Сложно представить, насколько большой выбор одежды у селебрити. Они могут позволить себе самые модные брендовые вещи, о которых многим приходится только мечтать. Но далеко не всегда «дорого» — синоним «красиво», о чем и напомнил недавний образ актрисы и певицы Дженнифер Лопес.