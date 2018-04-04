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Заблокированное в соцсетях агентство новостей будет бороться с «гегемонией США»
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Заблокированное в соцсетях агентство новостей будет бороться с «гегемонией США» 

BFM.RU 52 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Заблокированное в социальных сетях Facebook и Instagram Федеральное агентство новостей (ФАН) намерено создать новое англоязычное информагентство для борьбы с американской гегемонией. Проект будет называться «Проснись, Америка!», сообщается на сайте ФАН.
«Граждане США не получают объективную и независимую информацию о происходящих на территории Америки и во всем мире событиях. Информационный поток направлен на дискредитацию Российской Федерации со стороны США и их союзников», — отмечается в сообщении агентства.
Для работы над проектом ФАН намерено пригласить журналистов и авторов, которые знают английский язык. Запуск информационного агентства «USA Really. Wake Up Americans» начнет работать в мае 2018 года начнет работать.
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