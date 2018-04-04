В Подмосковье украинский гастарбайтер, убивший человека «за кражу», получил 1 год исправительных работ 

Суд Люберец Московской области вынес приговор гражданину Украины, который признан виновным в жестоком убийстве мужчины. Мотивом расправы было желание наказать предполагаемого вора. Перед этим у мигранта пропала выданная ему зарплата, часть которой он откладывал на лечение дочери.
Российская Фемида назначила 57-летнему гражданину Украины по имени Вячеслав наказание в виде одного года исправительных работ, пишет
"Московский комсомолец". Кроме того, осужденный выплатит компенсацию морального вреда в размере 270 тысяч рублей. Столь мягкий приговор обусловлен тем, что преступление было совершено в состоянии аффекта.
Житель Мелитополя Запорожской области Вячеслав стал ездить в Москву, чтобы собрать средства на оплату лечения ее 24-летней дочери, которая работает учительницей. Она родилась с диагнозом «отслоение сетчатки глаза». В настоящий момент это заболевание лечат с помощью лазерной терапии. Зарплаты в Мелитополе мужчине хватало только на оплату коммунальных услуг, поэтому за деньгами на операцию пришлось ехать за рубеж.
Весной 2017 года Вячеслав приехал в Люберецкий район, где стал трудиться разнорабочим, грузчиком и ремонтником. «Меня часто обманывали, обещали заплатить одну сумму, а фактически платили гораздо меньше. Я расстраивался, злился, однако выхода у меня не было. Приходилось терпеть», — вспоминал мигрант.
Летом Вячеславу повезло: он нашел постоянную работу водителем на большегрузном автомобиле «МАЗ». Нового работника поселили в бытовой вагончик, который стоял в промышленной зоне «Люберцы» в районе Транспортной улицы.
Однажды работодатель привел в бытовку к Вячеславу своего знакомого Виктора, которого бывшая жена выгнала из квартиры. Тот остался на ночлег.
В этот же день гастарбайтеру выдали 22 тысячи рублей зарплаты за 10 дней работы. «Я положил их в кошелек, где у меня еще были деньги. Все это происходило на глазах у Виктора», — говорит Вячеслав.
Утром кошелек работника оказался пуст. В ужасе Вячеслав разбудил Виктора, но тот сказал, что не брал деньги.
Украинец в ярости стал жестоко избивать лежавшего на кровати мужчину: сначала бил кулаками по лицу, а потом стал наносить удары «болгаркой» по голове. Виктор получил смертельные травмы.
После расправы Вячеслав позвонил работодателю. Тот приехал на место происшествия, увидел тело Виктора и вызвал полицию. Подозреваемый, по словам следователей, пытался скрыться. Но его задержали на московском автовокзале «Южные ворота» и отправили в следственный изолятор.
Сначала следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"), но проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Вячеслав действовал в состоянии аффекта. Тогда обвинение переквалифицировали на ст. 107 УК РФ. Теперь иностранцу грозило наказание в виде трех лет лишения свободы вместо 15.
На оглашение приговора в Россию приехала жена Вячеслава Людмила. Она не могла сдержать своей радости. «Я благодарна российскому правосудию, следователю Следственного комитета за проявленный гуманизм. Правоохранительные органы вашей страны поступили как настоящие профессионалы. Если бы мужа посадили, это поставило бы нас на грань выживания», — сказала она.