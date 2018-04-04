В Подмосковье украинский гастарбайтер, убивший человека «за кражу», получил 1 год исправительных работ

Суд Люберец Московской области вынес приговор гражданину Украины , который признан виновным в жестоком убийстве мужчины. Мотивом расправы было желание наказать предполагаемого вора. Перед этим у мигранта пропала выданная ему зарплата, часть которой он откладывал на лечение дочери.

Российская Фемида назначила 57-летнему гражданину Украины по имени Вячеслав наказание в виде одного года исправительных работ, пишет

"Московский комсомолец" . Кроме того, осужденный выплатит компенсацию морального вреда в размере 270 тысяч рублей. Столь мягкий приговор обусловлен тем, что преступление было совершено в состоянии аффекта.

Житель Мелитополя Запорожской области Вячеслав стал ездить в Москву , чтобы собрать средства на оплату лечения ее 24-летней дочери, которая работает учительницей. Она родилась с диагнозом «отслоение сетчатки глаза». В настоящий момент это заболевание лечат с помощью лазерной терапии. Зарплаты в Мелитополе мужчине хватало только на оплату коммунальных услуг, поэтому за деньгами на операцию пришлось ехать за рубеж.

Весной 2017 года Вячеслав приехал в Люберецкий район, где стал трудиться разнорабочим, грузчиком и ремонтником. «Меня часто обманывали, обещали заплатить одну сумму, а фактически платили гораздо меньше. Я расстраивался, злился, однако выхода у меня не было. Приходилось терпеть», — вспоминал мигрант.

Летом Вячеславу повезло: он нашел постоянную работу водителем на большегрузном автомобиле «МАЗ». Нового работника поселили в бытовой вагончик, который стоял в промышленной зоне «Люберцы» в районе Транспортной улицы.

Однажды работодатель привел в бытовку к Вячеславу своего знакомого Виктора, которого бывшая жена выгнала из квартиры. Тот остался на ночлег.

В этот же день гастарбайтеру выдали 22 тысячи рублей зарплаты за 10 дней работы. «Я положил их в кошелек, где у меня еще были деньги. Все это происходило на глазах у Виктора», — говорит Вячеслав.

Утром кошелек работника оказался пуст. В ужасе Вячеслав разбудил Виктора, но тот сказал, что не брал деньги.

Украинец в ярости стал жестоко избивать лежавшего на кровати мужчину: сначала бил кулаками по лицу, а потом стал наносить удары «болгаркой» по голове. Виктор получил смертельные травмы.

После расправы Вячеслав позвонил работодателю. Тот приехал на место происшествия, увидел тело Виктора и вызвал полицию. Подозреваемый, по словам следователей, пытался скрыться. Но его задержали на московском автовокзале «Южные ворота» и отправили в следственный изолятор

Сначала следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"), но проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Вячеслав действовал в состоянии аффекта. Тогда обвинение переквалифицировали на ст. 107 УК РФ. Теперь иностранцу грозило наказание в виде трех лет лишения свободы вместо 15.