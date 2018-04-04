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Прокуратура: при смене УК в пос. Мехзавод подделали документы
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Прокуратура: при смене УК в пос. Мехзавод подделали документы 

Волга Ньюс 1 час назад
Как установило надзорное ведомство, 16 ноября 2017 г. на внеочередном общем собрании собственников многоквартирного дома № 13 в 10 квартале было принято решение о расторжении договора с ООО «Жилищно-эксплуатационный участок № 1» и выборе компании ООО «ДИАЛОГ ПЛЮС».
При этом часть собственников, значащихся как участвовавщие в голосовании, на самом деле не были на собрании и не подписывали реестр регистрации собственников.
Таким образом, по версии правоохранителей, некие лица из сотрудников управляющей организации «ДИАЛОГ ПЛЮС» изготовили поддельные протокол общего собрания собственников и регистрационную ведомость общего собрания.
В связи с этим прокуратура инициировала доследственную проверку, после которой возбудили уголовное дело.
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