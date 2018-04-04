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Правительство свернуло расширение адвокатуры за счет частнопрактикующих юристов
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Правительство свернуло расширение адвокатуры за счет частнопрактикующих юристов 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
По крайней мере до конца 2020 года правительство не рассчитывает существенно увеличить число адвокатов в стране, и таким образом планы введения адвокатской монополии снова отложены в долгий ящик. Кабмином утверждены новые 50-страничные поправки в госпрограмму «Юстиция», которой изначально предполагалось удвоить количество адвокатов к 2020 году по сравнению с 2012 годом. Однако параметры, касающиеся адвокатской корпорации, сохранены на урезанном уровне прошлого года (об этом читайте на Legal.Report здесь).
Осенью прошлого года Минюст обнародовал проект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, из которой следовало, что власти не отказываются от планов установления адвокатской монополии на оказание юруслуг. Ее предполагалось поэтапно ввести к началу 2023 года, после чего юридическую помощь на возмездной основе в РФ будут вправе оказывать только адвокатура, в которую должны влиться многие частнопрактикующие юристы.
В связи с этим первоначально предполагалось расширить адвокатскую корпорацию на 67% с 2014 по 2020 годы. Однако теперь госпрограммой планируется, что численность адвокатуры за эти годы должна подрасти лишь на 3%, до 71 000 человек. Не предусмотрен и заметный рост должностей нотариусов. Согласно новой редакции госпрограммы, их число должно увеличиться с 7731 в 2014 году лишь до 8000 в 2020 году.
Между тем уже несколько лет назад фактическая численность адвокатов и нотариусов превысила планируемые показатели госпрограммы. Так, в 2016 году в РФ насчитывалось 72 508 адвокатов. А планка, установленная для нотариусов на 2018 год (7913 человек), была достигнута в 2016 году, когда в стране трудилось 7914 нотариусов.
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