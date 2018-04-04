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В Воронеже 91-летнего ветерана войны освободили от срока за убийство внука-деспота
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В Воронеже 91-летнего ветерана войны освободили от срока за убийство внука-деспота 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Мать погибшего простила отца, который превысил пределы необходимой обороны. Левобережный райсуд прекратил дело 91-летнего ветерана войны, который во время семейного скандала зарезал третировавшего семью внука. Приговор, освободивший дедушку от наказания, состоялся ещё в марте, он вступил в законную силу. Поводом для такого решения стало примирение с потерпевшей — матерью погибшего, которая приходится старику дочерью. Семейная трагедия случилась в одной из квартир в Воронеже на улице Спортивная Набережная 30 ноября 2018 года. Во время ссоры 91-летний ветеран войны убил внука, который долгое время третировал семью. У 37-летнего мужчины, по словам его деда и матери, больше 15 лет были проблемы с алкоголем. За последние несколько лет семья порядка 50 раз вызывала полицию из-за конфликтов, который начинал пьяный человек. Больше в семье проблем с алкоголем ни у кого не было. Она считалась вполне благополучной, если бы не зависимость и поступки внука. Пьяный мужчина пришёл домой вечером 30 ноября. Почти с порога он стал вести себя агрессивно, предъявлять деду претензии. Снова стал говорить, что дед и мать «сломали ему всю жизнь». Старик в это время точил перочинным ножиком карандаш. Когда внук подошёл поближе и взял деда за грудки, начал трясти, тот не выдержал и ткнул родственника ножиком в живот. Увидев, что внук ранен, дед вызвал «скорую». Мужчина умер в квартире на руках у врачей. Старик дал следователям СУ СКР по региону подробные показания о случившемся. По итогам проверки его действия квалифицировали статье небольшой тяжести — о превышении пределов необходимой обороны. Эта статья предусматривает возможность потерпевшим примириться в суде с тем, кто убил их близкого человека. Похожая история случилась в Воронеже в 2016 году. Во время семейного скандала 84-летний пенсионер забил молотком внука-наркомана. Его действия квалифицировали как убийство в состоянии аффекта. Он стал реакцией на действия 30-летнего внука. Мужчина требовал у дедушки деньги на наркотики. До гибели внук терроризировал пожилую семейную пару 15 лет — бил стариков, отбирал у них деньги. В суде бабушка погибшего, которая стала потерпевшей по делу, простила мужа за убийство внука. Поэтому его и освободили от наказания. Оксана Грибкова
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