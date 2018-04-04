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Как комментаторы всего мира реагировали на бисиклету Роналду
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Как комментаторы всего мира реагировали на бисиклету Роналду 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Криштиану Роналду, забив через себя в ворота «Ювентуса», поверг в восторг комментаторов со всего мира.
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