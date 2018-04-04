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На Красноказарменной улице починили трамвайные светофоры
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На Красноказарменной улице починили трамвайные светофоры 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
На Красноказарменной улице починили трамвайные светофоры, у которых не работало несколько секторов. Поломку устранили по просьбе жителя района Лефортово, сообщившего о ней на портал «Наш город».
Проблема была решена в установленный срок, после чего на портале появился официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности устранены. Произведена замена светодиодных матриц трамвайных светофоров», — говорится в сообщении.
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