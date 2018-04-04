На Красноказарменной улице починили трамвайные светофоры

На Красноказарменной улице починили трамвайные светофоры, у которых не работало несколько секторов. Поломку устранили по просьбе жителя района Лефортово, сообщившего о ней на портал «Наш город».

Максима Ликсутова. Проблема была решена в установленный срок, после чего на портале появился официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Указанные неисправности устранены. Произведена замена светодиодных матриц трамвайных светофоров», — говорится в сообщении.