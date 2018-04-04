Ещё
По следам Мастера и Маргариты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия созвала Совбез ООН
Россия созвала Совбез ООН

По следам Мастера и Маргариты 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Любителей необычных экскурсий 7 апреля ждет настоящий сюрприз — ночное «Романтическое путешествие по следам романа „Мастер и Маргарита“.
Под покровом ночи участники экскурсии окажутся в эпицентре событий культового романа Михаила Булгакова. Тьма раскроет свои тайны и придаст прогулке неповторимый мистический флер.
— Увлекательное путешествие по ночной Москве придется по вкусу тем, кто любит тайны, приключения и романтику, кто готов не смыкать глаз всю ночь и не боится долгих прогулок. Вы узнаете много нового о самом романе и о писателе Михаиле Булгакове, — рассказали в музее „Булгаковский дом“, который организует это увлекательное ночное путешествие.
Посетителей экскурсии ждут пятичасовая прогулка по центру Москвы и доселе неизвестные загадки „Мастера и Маргариты“.
Гид проведет экскурсантов по Патриаршим прудам и покажет знаменитый особняк Маргариты. Стоит пожертвовать сном, чтобы увидеть варьете, в котором шайка Воланда устроила невиданное представление для столичной публики; здание, ставшее прототипом МАССОЛИТа; особняк, с балкона которого Маргарита улетала на мистический бал; пройти путем, которым Иван Бездомный преследовал шайку Воланда.
Вечерняя Москва: последние новости
Ольза Бузова примет участие в шоу по поиску мужа Налог за вероисповедание. Израиль требует денег от РПЦ Столичная мэрия ждет студентов на стажировку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию96
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии218
В Финляндии мужчина родил ребенка69
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»329
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна98
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение