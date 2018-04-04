По следам Мастера и Маргариты

Любителей необычных экскурсий 7 апреля ждет настоящий сюрприз — ночное «Романтическое путешествие по следам романа „Мастер и Маргарита“.

Под покровом ночи участники экскурсии окажутся в эпицентре событий культового романа Михаила Булгакова . Тьма раскроет свои тайны и придаст прогулке неповторимый мистический флер.

— Увлекательное путешествие по ночной Москве придется по вкусу тем, кто любит тайны, приключения и романтику, кто готов не смыкать глаз всю ночь и не боится долгих прогулок. Вы узнаете много нового о самом романе и о писателе Михаиле Булгакове, — рассказали в музее „Булгаковский дом“, который организует это увлекательное ночное путешествие.

Посетителей экскурсии ждут пятичасовая прогулка по центру Москвы и доселе неизвестные загадки „Мастера и Маргариты“.

Гид проведет экскурсантов по Патриаршим прудам и покажет знаменитый особняк Маргариты. Стоит пожертвовать сном, чтобы увидеть варьете, в котором шайка Воланда устроила невиданное представление для столичной публики; здание, ставшее прототипом МАССОЛИТа; особняк, с балкона которого Маргарита улетала на мистический бал; пройти путем, которым Иван Бездомный преследовал шайку Воланда.