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В Австралии начали расследование в отношении Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica
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В Австралии начали расследование в отношении Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica 

RT на русском 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
В Австралии начали расследование в отношении социальной сети Facebook на фоне скандала вокруг аналитической фирмы Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить данные свыше 300 тысяч австралийских пользователей. Об этом информирует ABC.
Как отмечается, расследование проводит уполномоченный Австралии по вопросам защиты частной жизни.
«Учитывая глобальную природу вопроса, (канцелярия уполномоченного по информации. — RT) будет совещаться с регулирующими органами во всём мире», — отметила исполняющий обязанности уполномоченного Анджелин Фолк.
Ранее в Facebook сообщили об ошибочной передаче Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей.
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