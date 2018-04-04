Ещё
Нижегородская колония подала в суд на участницу Pussy Riot за подрыв авторитета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия созвала Совбез ООН
Россия созвала Совбез ООН

Нижегородская колония подала в суд на участницу Pussy Riot за подрыв авторитета 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Статья о том, как зарабатывает на труде зеков «Авангард-спецодежда» с головным офисом в Москве, была опубликована в августе прошлого года. В ней говорилось, что компания активно участвует в госзакупках, ее годовая выручка составляет более 2 млрд рублей. Среди заказчиков фирмы медучреждения по всей стране, а производят обувь и одежду для медиков в исправительных колониях.
В ИК № 2, например, шьют медицинские халаты. «Собеседник» выяснил, что «Авангард-спецодежде» халат стоит 450 рублей, а продается в медучреждения по 745 рублей. Издание ссылается на прайс-лист ГУ ФСИН по Нижегородской области, но корреспонденту NN.ru на сайте ведомства никаких цен найти не удалось.
Медики жалуются на низкое качества продукции колоний. Мария Алехина, отбывавшая наказание в ИК № 2, объяснила это тяжелыми условиями труда и отсутствием стимула.
— Рабочий день длится от 8 до 12 часов. При этом людям почти не платят: зарплаты по 200–300 рублей. Администрация удерживает из полагающегося МРОТа деньги, которые непонятно на что идут. Думаю, с заказов на производство «кормятся» как администрация самой колонии, так и представители ФСИН выше уровнем, — заявила участница Pussy Riot.
Руководство колонии подало иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Копия попала в распоряжение редакции «Медиазоны». В документе говорится, что «Собеседник» и Алехина подрывают авторитет учреждения в глазах общественности и других учреждений уголовно-исправительной системы, распространяя недостоверные сведения и слухи.
Истец считает рассказ об условиях труда заключенных ложным и требует от ответчиков публичного опровержения.
NN.ru направил в ГУФСИН Нижегородской области запрос, чтобы узнать подробности о рабочем дне и зарплатах заключенных. Ждем ответа.
Марию Алехину и Надежду Толоконникову в 2012 году приговорили к двум годам лишения свободы по статье о хулиганстве по мотивам религиозной вражды — за акцию в Храме Христа Спасителя, которую они назвали «панк-молебен». Алехина отбывала наказание в ИК № 2 с августа 2013 года и уже тогда писала о плохих условиях для заключенных. В декабре этого же года активистки вышли на свободу по амнистии, объявленной в связи с 20-летием Конституции. После освобождения обе решили заняться правозащитной деятельностью и вернулись в Нижний Новгород, чтобы посетить ИК № 2.
nn.ru: последние новости
Дзержинский завод попал в разработку столичного ФСБ В СИЗО, где содержится Олег Сорокин, заклеивают камеры бумагой По дороге в Москву «Стриж» превратился в «Ласточку». Пассажиры обиделись
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию95
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии215
В Финляндии мужчина родил ребенка69
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»326
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна97
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение