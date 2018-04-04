Нижегородская колония подала в суд на участницу Pussy Riot за подрыв авторитета

Статья о том, как зарабатывает на труде зеков «Авангард-спецодежда» с головным офисом в Москве , была опубликована в августе прошлого года. В ней говорилось, что компания активно участвует в госзакупках, ее годовая выручка составляет более 2 млрд рублей. Среди заказчиков фирмы медучреждения по всей стране, а производят обувь и одежду для медиков в исправительных колониях.

В ИК № 2, например, шьют медицинские халаты. «Собеседник» выяснил, что «Авангард-спецодежде» халат стоит 450 рублей, а продается в медучреждения по 745 рублей. Издание ссылается на прайс-лист ГУ ФСИН по Нижегородской области , но корреспонденту NN.ru на сайте ведомства никаких цен найти не удалось.

Медики жалуются на низкое качества продукции колоний. Мария Алехина , отбывавшая наказание в ИК № 2, объяснила это тяжелыми условиями труда и отсутствием стимула.

— Рабочий день длится от 8 до 12 часов. При этом людям почти не платят: зарплаты по 200–300 рублей. Администрация удерживает из полагающегося МРОТа деньги, которые непонятно на что идут. Думаю, с заказов на производство «кормятся» как администрация самой колонии, так и представители ФСИН выше уровнем, — заявила участница Pussy Riot.

Руководство колонии подало иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Копия попала в распоряжение редакции «Медиазоны». В документе говорится, что «Собеседник» и Алехина подрывают авторитет учреждения в глазах общественности и других учреждений уголовно-исправительной системы, распространяя недостоверные сведения и слухи.

Истец считает рассказ об условиях труда заключенных ложным и требует от ответчиков публичного опровержения.

NN.ru направил в ГУФСИН Нижегородской области запрос, чтобы узнать подробности о рабочем дне и зарплатах заключенных. Ждем ответа.