«Активный гражданин» открыл голосование по благоустройству территории Борисовских прудов

Поддержать проект благоустройства прилежащей к храму Преподобной Марии Египетской территории можно на сайте «Активный гражданин». Голосование стартовало в среду, 4 апреля.

Так, согласно разработанному проекту, вдоль Борисовских прудов создадут новые детские площадки и зоны отдыха. Повсеместно планируется высадить новые декоративно-лиственные деревья и кустарники, а также отремонтировать и восстановить газоны, устроить новые цветники.

Вдоль улицы установят удобные съезды и оборудуют съезды с тротуаров, что позволит адаптировать пространство улицы для маломобильных групп населения.

Отмечается, что проект предварительно прошел общественное обсуждение, однако окончательное решение о реконструкционных работах примут после завершения голосования на «Активном гражданине». Уже сейчас участниками голосования стали более 600 респондентов.

Источник: Районная интернет-газета «Братеево».