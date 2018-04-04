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«Активный гражданин» открыл голосование по благоустройству территории Борисовских прудов
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«Активный гражданин» открыл голосование по благоустройству территории Борисовских прудов 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Поддержать проект благоустройства прилежащей к храму Преподобной Марии Египетской территории можно на сайте «Активный гражданин». Голосование стартовало в среду, 4 апреля.
Так, согласно разработанному проекту, вдоль Борисовских прудов создадут новые детские площадки и зоны отдыха. Повсеместно планируется высадить новые декоративно-лиственные деревья и кустарники, а также отремонтировать и восстановить газоны, устроить новые цветники.
Вдоль улицы установят удобные съезды и оборудуют съезды с тротуаров, что позволит адаптировать пространство улицы для маломобильных групп населения.
Отмечается, что проект предварительно прошел общественное обсуждение, однако окончательное решение о реконструкционных работах примут после завершения голосования на «Активном гражданине». Уже сейчас участниками голосования стали более 600 респондентов.
Источник: Районная интернет-газета «Братеево».
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