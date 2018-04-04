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Глава ОЗХО раскрыл детали анализа яда по «делу Скрипаля»
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Глава ОЗХО раскрыл детали анализа яда по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ГААГА, 4 апр — РИА Новости. Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджу раскрыл детали анализа отравляющего вещества, применённого в британском Солсбери.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
Узюмджу рассказал, что экспертами Организации были взяты пробы с мест в городе, которые посещали пострадавшие, а также биометрические пробы Сергея и Юлии Скрипалей и полицейского, который также подвергся действию отравляющего вещества. Пробы были разделены на части и отправлены в четыре специализированные лаборатории.
"Страны не были проинформированы, какие именно лаборатории были выбраны для проведения анализов", — сообщил гендиректор организации.
Результаты анализа проб отравляющего вещества, примененного в британском Солсбери, ожидаются в начале следующей недели, сообщил ранее Узюмджу.
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