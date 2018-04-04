Глава ОЗХО раскрыл детали анализа яда по «делу Скрипаля»

Отношения РФ Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия . В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

Узюмджу рассказал, что экспертами Организации были взяты пробы с мест в городе, которые посещали пострадавшие, а также биометрические пробы Сергея и Юлии Скрипалей и полицейского, который также подвергся действию отравляющего вещества. Пробы были разделены на части и отправлены в четыре специализированные лаборатории.

"Страны не были проинформированы, какие именно лаборатории были выбраны для проведения анализов", — сообщил гендиректор организации.

Результаты анализа проб отравляющего вещества, примененного в британском Солсбери, ожидаются в начале следующей недели, сообщил ранее Узюмджу.