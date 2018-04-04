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В Парке Горького почистят от грязи гранитную облицовку причала
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В Парке Горького почистят от грязи гранитную облицовку причала 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Гранитную облицовку причала у пешеходного Андреевского моста в московском парке Горького почистят от грязи, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ).
​"На причале у пешеходного Андреевского моста в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького очистят гранитную облицовку подпорной стенки пандусного съезда. ​Пушкинская набережная — одно из самых посещаемых мест парка Горького. За надлежащим состоянием причалов на ней непрерывно следят сотрудники ГБУ «Гормост». Работы проведет специально экипированная бригада из трех человек", — говорится в сообщении.
​​Как отметили в КГХ, чтобы очистить гранитную облицовку от налета, грязи и пыли, используют пескоструйную установку: поток сжатого воздуха с песком под большим давлением выбивает из гранита выссолы (выделения солей из-за соприкосновения с водой), что позволяет эффективно и качественно привести причал в порядок. За 12-часовую рабочую смену используется 1,5 кубометра песка.
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