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Имя выдающегося врача Виктора Полякова увековечили на стенах областного кардиодиспансера
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Имя выдающегося врача Виктора Полякова увековечили на стенах областного кардиодиспансера 

ТРК Губерния 17 минут назад
Выдающийся врач, основоположник самарской кардиослужбы, лауреат национальной премии «Призвание». В этот день появился на свет Виктор Петрович Поляков. Он первый в стране отважился оперировать сердце по своей уникальной технологии, а еще подготовил около 3 тысяч специалистов. Виктор Петрович ушёл в 2016-м. 4 апреля у областного кардиодиспансера почтить его память собрались друзья, коллеги, родные и ученики. Прозвучало и обращение главы региона Дмитрия Азарова.
”Сегодня сотки учеников продолжают дело Виктора Петровича, внедряя его новые разработки и технологии, находятся в авангарде достижений современной научно-практической медицины. Для многих специалистов, для многих людей он был и остаётся не просто наставником, но и настоящим авторитетом в профессии”, — сказал врио руководителя администрации губернатора Самарской области — руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий Холин.
Теперь вход в лечебное учреждение, в котором почетный гражданин Самары и блистательный кардиохирург проработал 40 лет, украшает мемориальная доска с его именем. Память Виктора Петровича почтили не только родные и коллеги, но и представители городской администрации, регионального правительства и министерства здравоохранения.
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