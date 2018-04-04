Названы виновные в появлении фейков во время кемеровской трагедии

Основными источниками информации в дни кемеровской трагедии стали телеграм-каналы. Редактор одного из самых надежных каналов объяснил, как происходил отбор информации. Он отметил, что отрабатывались сразу несколько источников, начиная от региональных СМИ и корреспондентов на местах, и заканчивая силовыми структурами.

В таких чрезвычайных ситуациях всегда есть риск допустить ошибку и дать лишнюю информацию, но потом ее можно скорректировать. Что касается информации о жертвах, то ее берут только из официального штаба по ЧС.

Журналист отметил, что в первые часы трагедии никаких спекуляций замечено не было, однако работа МЧС с прессой была очень плохо организована: информация поступала с запозданием и ошибками. Не улучшил положение и тот факт, что руководство региона играло в молчанку. А вот работа СК заслуживает похвалы — там работали четко и оперативно.