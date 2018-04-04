Ещё
Названы виновные в появлении фейков во время кемеровской трагедии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы виновные в появлении фейков во время кемеровской трагедии 

Teleprogramma.pro 19 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Основными источниками информации в дни кемеровской трагедии стали телеграм-каналы. Редактор одного из самых надежных каналов объяснил, как происходил отбор информации. Он отметил, что отрабатывались сразу несколько источников, начиная от региональных СМИ и корреспондентов на местах, и заканчивая силовыми структурами.
В таких чрезвычайных ситуациях всегда есть риск допустить ошибку и дать лишнюю информацию, но потом ее можно скорректировать. Что касается информации о жертвах, то ее берут только из официального штаба по ЧС.
Журналист отметил, что в первые часы трагедии никаких спекуляций замечено не было, однако работа МЧС с прессой была очень плохо организована: информация поступала с запозданием и ошибками. Не улучшил положение и тот факт, что руководство региона играло в молчанку. А вот работа СК заслуживает похвалы — там работали четко и оперативно.
Редактор телеграм-канала также оценил работу кемеровских коллег, но они, по большому счету, были подконтрольны администрации Амана Тулеева. Именно из-за бездействия руководства региона и плохой работы МЧС, которые утаивали сведения, в Сети появились фейковые новости о погибших, и ответственность и вина за это лежит именно на администрации и силовой структуре, пишет сайт Argumenti.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
Бузова объявила о создании своей империи Взрослая дочь Кирилла Сафронова приняла участие в откровенной фотосессии Певица Ханна станет мамой в первый раз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»219
Украина будет задерживать все крымские суда476
Сестры с электродами в мозге покончили с собой29
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля34
С Самойловой приключилось ЧП в Европе24
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение