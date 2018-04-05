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Москвичи погрузятся в культурный мир Петербурга на лекции об Александре Скрябине
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Москвичи погрузятся в культурный мир Петербурга на лекции об Александре Скрябине 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Лекция о влиянии Санкт-Петербурга на жизнь и творчество известного музыканта Александра Скрябина пройдет 14 апреля в музее его имени.
— Во время выступления прочтут отрывки из писем, в которых композитор описывал северную столицу и покажут архивные фотографии, — рассказали в учреждении.
Отметим, что мероприятие входит в цикл общедоступных лекций, приуроченных к 100-летию Мемориального музея о музыканте.
Вход платный.
Узнать о «Скрябинском Петербурге» приглашают в 16:00 по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.
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