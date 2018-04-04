Почему шведам не стоило лезть в Россию

Сейчас это многим может показаться невероятным, но Швеция достаточно долго была одним из наиболее могущественных государств Европы, которое на протяжении более ста лет реально угрожало России

Звезда Швеции уже один раз закатывалась в Средние века — с уходом времен викингов северное королевство ослабло, утратило влияние и очутилось в подчинении у датского короля. Но уже в XVI столетии шведы вернули себе независимость и прибрали к рукам первые заморские территории — в Эстляндии.

Новый звёздный час В XVII веке для потомков викингов наступил второй звездный час. В Смутное время они конкурировали с поляками за влияние на Русское царство. А вскоре после этого весьма успешно выступили в Тридцатилетней войне и сразились с доброй половиной Европы в Северной войне 1655–1660 годов, постояв в Варшаве и лишив датчан Сконе.

Благодаря военным победам Швеция держала в повиновении всю Северную и Центральную Европу. Захватив большую часть Прибалтики и устья всех основных рек Германии , шведы превратили Балтику в свое внутреннее море и получили привилегии в Северной Атлантике.

В конце XVII века у Швеции появились экономические проблемы, но от них страну отвлек молодой король Карл XII, воодушевивший соотечественников военными триумфами и дипломатическими достижениями. Расправившись с коалицией России, Польши Дании , Саксонии и Норвегии , Карл XII наверняка уже чувствовал себя самым могущественным монархом в мире. Но шведский айсберг был разбит российским ледоколом.

После нескольких локальных побед русской армии разъяренный Карл решил наказать «зарвавшихся московитов» и в 1708 году двинул войска на Россию. Однако жители Белой и Малой Руси, несмотря на обещания, данные Карлу перебежчиками вроде бывшего петровского гетмана Мазепы, отнюдь не были склонны встречать захватчиков с распростёртыми объятиями, и либо закрывались от них за стенами городов, либо бежали в леса, унося с собой запасы провианта.

Король приказал грабить и жечь русские города и села. Весной 1709-го он безуспешно осаждал Полтаву , и именно под ее стенами в судьбе, наверное, всей Европы произошли крутые перемены.

Знаменитая Полтава

В июне под Полтаву с основными силами русской армии прибыл Петр I. Российский царь имел преимущество над противником и в живой силе, и в артиллерии. Против 37 тысяч шведов и их союзников, располагавших 41 пушкой, он собрал примерно 60-тысячное войско, в распоряжении которого было 300 орудий.

Карл XII сделал ставку на силу удара своей отборной пехоты и тяжелой кавалерии, а также на неожиданность, рассчитывая опрокинуть российскую армию в ходе ночной атаки. И — прогадал. Шведы не успели вовремя построиться для наступления и атаковали позиции русских уже на рассвете под ожесточенным ружейным и артиллерийским огнем. Даже потеснив российское войско после штыковой атаки, солдаты Карла ничего не добились.

Петр I воодушевил полки личным присутствием и лично повел их в бой, обратив шведов в беспорядочное бегство. В руках у русских осталось 137 шведских знамен и штандартов. К пленным шведским генералам русский царь проявил уважение, пригласив их в свой шатер на праздничный пир, где вернул верховному командованию армии противника шпаги.

Сбежавший король

Король Карл XII, поняв, что война проиграна, бросил остатки своих войск, и бежал через Днепр, чтобы укрыться во владениях турецкого султана. Вся шведская армия, включавшая примерно 16 тысяч солдат, офицеров и некомбатантов, сдалась на милость победителя. В бою она потеряла свыше девяти тысяч человек убитыми, против 1345 человек, погибших с российской стороны.

Сражение под Полтавой стало одним из наиболее судьбоносных в мировой истории. Армия, считавшаяся сильнейшей в Европе и претендовавшая на покорение практически всех своих соседей, была разбита. Швеция, рассчитывавшая на гегемонию в Северной и Центральной Европе, за один день превратилась в небольшую и утратившую всякое международное влияние страну.