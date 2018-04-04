Как украинский гетман победил монголов и усмирил бурят

В поисках пушнины, которая в 17 веке была важным стратегическим продуктом, русские продвигались все дальше на Восток. Вместе с охотниками, казаками и крестьянами из России приходила царская власть, которая облагала сибирские народы данью. Местные племена не всегда соглашались с таким порядком вещей и часто восставали против Москвы

Для усмирения непокорных и закрепления власти, царь посылала в Сибирь свои войска, среди которых часто были провинившиеся люди, чье наказание было заменено пожизненной ссылкой. Одним из таких деятелей был украинский гетман Левобережной Украины Демьян Многогрешный, чьими усилиями Россия получила территории современной Бурятии

Жизнь до ссылки

Свой путь будущий слуга московского царя в Забайкалье начал во время восстания Богдана Хмельницкого. При гетмане Левобережной Украины Брюховецком он полковник Черниговского полка. После подписания «андрусовского перемирия» участвует в восстании против царя и придает Брюховецкого, переметнувшись на сторону его противника гетмана Петра Дорошенко . В роли ставленника Дорошенко управляет Левобережной Украиной, однако после наступления московских армий переходит на их сторону.

Зимой 1668 года Демьян Многогрешный назначен Гетманом всей Левобережной Украины и подписывает с царем Глуховские статьи, обещающие автономию края. За время своего гетманства Многогрешный, как и все его предшественники злоупотребляет властью, назначает родственников на «хлебные» посты и расправляется с неугодными. В 1672 году казацкая старшина устраивает мятеж, и обвиняют гетмана в связях с Турцией

Во время ареста Многогрешный яростно отбивался, и взять его получилось только, когда он потерял силы из-за полученного огнестрельного ранения. Гетмана заковывают в кандалы и передают царским представителям.

На дальних рубежах

В Москве бывшего Демьяна приговорили к смерти, однако, несмотря на свои многочисленные грехи, Многогрешный был воином, который успел скрестить сабли с русскими, поляками, татарами, турками, немцами и своими же казаками. Царь решил, что опыт гетмана пригодится ему для усиления власти державы в ее отдаленных частях.

Смертная казнь для Демьяна, его сына и ближайшего соратника Матвея Гвинтовки заменена пожизненной ссылкой в Забайкалье, где местные буряты не желают подчиняться, а власть Москвы оспаривается Китаем и союзными им монголами. Местом ссыльной службы казака становится Селенгинский острог. Многогрешному приходиться налаживать службу, отбивать нападения монголов, подавлять восставшие бурятские роды, охранять торговые тракты и собирать дань с покоренных племен.

В постоянной степной скачке и непрекращающихся столкновениях проходит почти 10 лет. Демьяну Многогрешному удается укрепить московское присутствие в Забайкалье, а буряты поняли, что власть русского царя в их краях установлена надолго. Доказать свою силу решает монгольский каган Чихуньдорж. В 1688 году во главе 5-тысячного отряда хан берет в осаду символ русской власти в Забайкалье Селенгинский острог.

Осада острога

Всадники из Монголии пришли не для очередного набега, а для того чтобы выгнать русских и лишить их власти над бурятами. Командовать обороной деревянной крепости выпало бывшему гетману Многрешному, которому к тому времени исполнилось почти 60 лет. Под его командованием было всего 294 человека — 17 казаков, 98 стрельцов, 49 мещан и купцов, 10 подьячих.

С этими ограниченными силами Демьян, первым помощником которого был его сын, выдержал 13 недель осады 5 тысячной орды. Монголы не располагали пушками, и они пытались поджечь деревянные стены острога. Русские использовали главное свое преимущество, отстреливаясь из пищалей и мушкетов. Дождавшись подкрепления из других острогов, Многогрешный решает дать бой монголам.

В нескольких верстах от крепости русские под предводительством ссыльного гетмана атакуют во много раз преобладающего в количестве противника. В жестокой рубке монголы не выдерживают и бегут. Во время битвы было уничтожено несколько тысяч кочевников, место сражения и сегодня называют Падью убиенных.

Последствия битвы

Победа русских произвела на бурят, выбравших выжидательную позицию огромное впечатление. Спустя месяц после сражения под стены Селенгинского острога подошло полторы тысячи бурятских юрт, и попросились «под высокую руку московского царя». Кочевникам северной Монголии было продемонстрировано то, что они уважают больше всего, а именно сила. Итогами битвы стало закрепление русской власти в Забайкалье, а также перевод бурятов из сферы влияния монголов и китайцев.

Демьяна Многогрешного в благодарность назначили на высокий пост приказчика в Селенгинском остроге, однако старик оказался верен себе и в очередной раз подтвердил свою фамилию. Уже через год за злоупотребления его сняли с должности. После смерти сына в одном из походов ссыльный атаман потерял интерес к жизни, постригся в монахи и умер в 1703 году.