Ещё
Министр обороны Сербии назвал неприемлемым появление у Косова собственной армии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр обороны Сербии назвал неприемлемым появление у Косова собственной армии 

RT на русском 21 минуту назад
Глава Минобороны Сербии Александр Вулин считает, что появление у самопровозглашённого государства собственных вооружённых сил создаст опасный прецедент для всего мира. Об этом он заявил в интервью RT.
«Появление у Косова каких-либо собственных вооружённых сил для нас совершенно неприемлемо. Мы считаем, что это создаст весьма опасный прецедент для всего мира. А в нашем регионе это чревато большой опасностью для мира и стабильности на всём Балканском полуострове», — сказал министр обороны Сербии.
Ранее премьер-министр непризнанного государства Косово Рамуш Харадинай заявил, что полноценная армия в республике будет создана в марте 2018 года.
RT на русском: последние новости
К чему может привести отказ Косова от создания сербских автономий Тулеев получил мандат депутата Кемеровской области Планировавший поджечь казарму в Петербурге курсант отправлен в психбольницу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»219
Украина будет задерживать все крымские суда476
Сестры с электродами в мозге покончили с собой29
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля34
С Самойловой приключилось ЧП в Европе24
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение