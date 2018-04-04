Министр обороны Сербии назвал неприемлемым появление у Косова собственной армии

Сербии Глава Минобороны Александр Вулин считает, что появление у самопровозглашённого государства собственных вооружённых сил создаст опасный прецедент для всего мира. Об этом он заявил в интервью RT.

«Появление у Косова каких-либо собственных вооружённых сил для нас совершенно неприемлемо. Мы считаем, что это создаст весьма опасный прецедент для всего мира. А в нашем регионе это чревато большой опасностью для мира и стабильности на всём Балканском полуострове», — сказал министр обороны Сербии.