Молодежный форум «Z-предприниматель» стартовал в районе Новокосино

В Новокосине, в школе №1591 (ул. Новокосинская, д. 40А) при поддержке Совета депутатов муниципального округа Новокосино стартовал молодежный форум-проект «Z-предприниматель».

Организовал мероприятие Институт непрерывного развития. Цель проекта — способствовать развитию молодежного предпринимательства, начиная со школьной скамьи. Участвуя в «Z-предпринимателе», старшие школьники смогут проявить талант предпринимателя, а самые инициативные и находчивые — воплотить свои бизнес-идеи в реальность.

Участниками первой стратегической сессии проекта первого апреля стали 80 старшеклассников школы №1591, которые уже сегодня задумываются о выборе будущей профессии. Кстати, некоторые из них уже занимались предпринимательством и поделились личным опытом с организаторами проекта.

В старшей школе, по мнению, профессионалов, нельзя попусту терять время, необходимо много и постоянно учиться и, конечно, строить планы на будущее. Надо сказать, что выступления успешных предпринимателей, таких, как Снежана Фокина, Алла Дяченко, Виталий Акимов, Игорь Десятник, Михаил Ланцман, оказали на аудиторию сильное впечатление: актовый зал школы не покинул ни один человек.

Гости говорили о темах, которые сегодня волнуют многих молодых людей. Среди них «Кем быть — наемным сотрудником или предпринимателем. Качества личности. Паспорт карьеры»; «Куда пойти учиться и как выбрать свою сферу деятельности»; «Какой бизнес лучше всего начинать школьнику; „Что такое проекты. Каковы критерии оценки проектов“.

Практической частью сессии стало создание команд под руководством опытных наставников и начало работы над проектами. Специальный командообразующий тренинг, а он продолжался 4 часа, позволил участникам, по их словам, в буквальном смысле „почувствовать локоть товарища“. Впереди у новокосинцев три недели увлекательной работы над проектами. На 21 апреля запланирован Итоговый форум, подведение результатов и вручение призов победителям.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО