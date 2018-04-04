Как подарить россиянину акции, принадлежащие белорусу

Кошелек

"У моего дедушки есть акции белорусских предприятий, на которые он в начале 1990 годов выменял свои приватизационные чеки «Имущество». Может ли он мне их подарить? Алексей, Москва ".

По законодательству ценные бумаги белорусских акционерных обществ можно подарить внуку или любому другому родственнику. Сделка дарения оформляется письменным договором с обязательной регистрацией его у профессионального участника рынка ценных бумаг. Профучастником может быть ОАО «Беларусбанк» (можно обращаться в любой филиал) или любой другой банк, а также специализированная организация, осуществляющая хранение акций.

Акции также можно завещать. По статье 1044 Гражданского кодекса завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.

Закон

Какие в Беларуси нормы застройки земельных участков?

"Моя мама проживает в деревне недалеко от Минска . Сейчас стало модно жить за городом. Богатые люди покупают участки и строят коттеджи. Вот и у нас случилось такое: сосед построил дом и возвел 2-метровый забор из блоков, огромную теплицу. Теперь в тени забора у мамы на грядках ничего не растет. Что делать? Татьяна, Смоленск".

По техническому кодексу установившейся практики, высота забора между земельными участками соседей не должна быть более 2 метров. Степень прозрачности — от 0% до 100% по всему периметру участка. Однако эта норма касается только тех ограждений, возведение которых начато после 1 декабря 2015 года. В районах старой усадебной застройки, если геодезическая граница участка проходит в непосредственной близости (менее 3 метров) от жилого дома, то ограждение участка не должно быть более 2 метров, а его степень прозрачности — менее 50%. По поводу теплицы. На 10 сотках допускается теплица высотой не более 3 метров на расстоянии 1 метра от смежного участка с рекомендуемой площадью до 20 квадратных метров.

Связь

Когда отменят роуминг?

"Часто бываю в командировках в России . Вроде мы Союзное государство, а пересекаешь границу, и нужно пользоваться роумингом. Когда его, наконец, отменят? Максим, Минск".

Как сообщил министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков в одном из интервью, к 2020 году в странах — участницах ЕАЭС должен быть установлен единый подход к ценообразованию на услуги электросвязи. Вопрос отмены роуминга поднимался на заседании Совета Министров Союзного государства в прошлом году. Сейчас прорабатывается общая «дорожная карта», которая поможет операторам России и Беларуси начать практическую реализацию процесса отмены роуминга. В ближайшее время стороны планируют выяснить, какие технические и административные мероприятия придется реализовать операторам, если роуминг будет решено отменить.

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