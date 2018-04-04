Оленеводы ненецкой тундры перегоняют своих подопечных на «родильные» пастбища

ТАСС , 4 апреля. Работники оленеводческих хозяйств ненецкой тундры начинают перегон северных оленей на отельные пастбища, где скоро появятся на свет оленята, сообщила в среду пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа

Планируется, что первые оленята родятся до середины апреля, а подавляющее большинство — уже в мае.

"В ненецкой тундре начинается перегон северных оленей на отельные пастбища, где на свет появятся оленята. Ожидаемый приплод в этом году, по прогнозам [окружного] Департамента природных ресурсов… может составить не более 60 тыс. голов. " — говорится в сообщении.

В прошлом году первые телята родились в первой декаде апреля, это произошло в бригаде № 5 оленеводческого кооператива «Харп» и бригаде № 9 оленеводческого кооператива «Индига». На острове Колгуев, где оленеводы также ждут пополнения поголовья, в прошлом году первый олененок появился на свет в мае.