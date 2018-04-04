Ещё
Оленеводы ненецкой тундры перегоняют своих подопечных на «родильные» пастбища
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оленеводы ненецкой тундры перегоняют своих подопечных на «родильные» пастбища 

ТАСС 28 минут назад
ТАСС, 4 апреля. Работники оленеводческих хозяйств ненецкой тундры начинают перегон северных оленей на отельные пастбища, где скоро появятся на свет оленята, сообщила в среду пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.
Планируется, что первые оленята родятся до середины апреля, а подавляющее большинство — уже в мае.
"В ненецкой тундре начинается перегон северных оленей на отельные пастбища, где на свет появятся оленята. Ожидаемый приплод в этом году, по прогнозам [окружного] Департамента природных ресурсов… может составить не более 60 тыс. голов. " — говорится в сообщении.
В прошлом году первые телята родились в первой декаде апреля, это произошло в бригаде № 5 оленеводческого кооператива «Харп» и бригаде № 9 оленеводческого кооператива «Индига». На острове Колгуев, где оленеводы также ждут пополнения поголовья, в прошлом году первый олененок появился на свет в мае.
ТАСС: последние новости
Лавров: политизация различных "химических досье" в ОЗХО недопустима Единороссы начали отбор на праймериз перед сентябрьскими выборами в заксобрания и гордумы Почему Япония не пошла на высылку российских дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»221
Украина будет задерживать все крымские суда479
Сестры с электродами в мозге покончили с собой29
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля34
С Самойловой приключилось ЧП в Европе24
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение