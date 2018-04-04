Москвичи выбрали программу «Библионочи-2018» 

Москвичи выбрали программу культурной акции «Библионочь-2018». Более 200 человек поделились своим мнением в проекте «Активный гражданин».
Почти 20% участников опроса хотят встретиться с писателями. Еще 13% респондентов поддержали проведение презентаций новых книг. Предполагается, что во время встречи автор, иллюстратор и издатель расскажут о том, как создавалась книга.
Примерно 12% проголосовали за мастер-классы в библиотеке в ночные часы. Почти столько же человек поддержали идею посещения тематических выставок. Около 10% высказались за театральные представления.
Чуть меньшей популярностью пользовались образовательные программы, за них проголосовали 9% участников, за лектории — 5,8%, а за чтение книг вслух — около 4%.
Москвичи также предложили свои варианты развлекательной программы. Среди них — квесты по книгам, курсы скорочтения и конкурсы молодых поэтов. Акция «Библионочь» пройдет в столице в апреле.
Сеть публичных библиотек города, оказывающих бесплатные услуги, включает 440 адресов, объединенных в 20 учреждений, в том числе пять центральных библиотек, четыре специализированные и 11 централизованных библиотечных систем (ЦБС) в административных округах.
Начиная с 2010 года, в Москве реализуется проект, цель которого — сделать библиотеки более открытыми для города и горожан, превратить их в пространства, сочетающие в себе функции библиотеки, культурного центра и городской гостиной. В этом году планируется модернизировать 10 московских библиотек.