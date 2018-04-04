Ещё
Москвичи выбрали программу «Библионочи-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи выбрали программу «Библионочи-2018» 

Москва24 26 минут назад
Фото: Москва24
Москвичи выбрали программу культурной акции «Библионочь-2018». Более 200 человек поделились своим мнением в проекте «Активный гражданин».
Почти 20% участников опроса хотят встретиться с писателями. Еще 13% респондентов поддержали проведение презентаций новых книг. Предполагается, что во время встречи автор, иллюстратор и издатель расскажут о том, как создавалась книга.
Примерно 12% проголосовали за мастер-классы в библиотеке в ночные часы. Почти столько же человек поддержали идею посещения тематических выставок. Около 10% высказались за театральные представления.
Чуть меньшей популярностью пользовались образовательные программы, за них проголосовали 9% участников, за лектории — 5,8%, а за чтение книг вслух — около 4%.
Москвичи также предложили свои варианты развлекательной программы. Среди них — квесты по книгам, курсы скорочтения и конкурсы молодых поэтов. Акция «Библионочь» пройдет в столице в апреле.
Сеть публичных библиотек города, оказывающих бесплатные услуги, включает 440 адресов, объединенных в 20 учреждений, в том числе пять центральных библиотек, четыре специализированные и 11 централизованных библиотечных систем (ЦБС) в административных округах.
Начиная с 2010 года, в Москве реализуется проект, цель которого — сделать библиотеки более открытыми для города и горожан, превратить их в пространства, сочетающие в себе функции библиотеки, культурного центра и городской гостиной. В этом году планируется модернизировать 10 московских библиотек.
Москва24: последние новости
Заработать на испуге. Неизвестные втридорога продают москвичам газоанализаторы Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области "Саратовским авиалиниям" предложили просить о прекращении полетов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»219
Украина будет задерживать все крымские суда476
Сестры с электродами в мозге покончили с собой29
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля34
С Самойловой приключилось ЧП в Европе24
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение