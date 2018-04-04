Москвичи выбрали программу «Библионочи-2018»

Москвичи выбрали программу культурной акции «Библионочь-2018». Более 200 человек поделились своим мнением в проекте «Активный гражданин».

Почти 20% участников опроса хотят встретиться с писателями. Еще 13% респондентов поддержали проведение презентаций новых книг. Предполагается, что во время встречи автор, иллюстратор и издатель расскажут о том, как создавалась книга.

Примерно 12% проголосовали за мастер-классы в библиотеке в ночные часы. Почти столько же человек поддержали идею посещения тематических выставок. Около 10% высказались за театральные представления.

Чуть меньшей популярностью пользовались образовательные программы, за них проголосовали 9% участников, за лектории — 5,8%, а за чтение книг вслух — около 4%.

Москвичи также предложили свои варианты развлекательной программы. Среди них — квесты по книгам, курсы скорочтения и конкурсы молодых поэтов. Акция «Библионочь» пройдет в столице в апреле.

Сеть публичных библиотек города, оказывающих бесплатные услуги, включает 440 адресов, объединенных в 20 учреждений, в том числе пять центральных библиотек, четыре специализированные и 11 централизованных библиотечных систем (ЦБС) в административных округах.