Во дворе дома на улице Крутицкий Вал отремонтировали дорожное покрытие

Во дворе дома № 3 по улице Крутицкий Вал заделали сразу несколько дорожных ям. Ранее на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о проблеме, приложив соответствующий фотоматериал.

В установленный срок на портале появился ответ пользователю за подписью главы управы Южнопортового района Сергея Никитина

«Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия выполнены», — говорится в ответе.

Напомним, сообщить о неровностях дорожного покрытия можно в соответствующую рубрику на портале «Наш город» после несложной регистрации. Это считается официальным обращением в органы исполнительной власти, и в установленный законом срок пользователю должны дать ответ по изложенной им проблеме. (вт)