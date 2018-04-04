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Во дворе дома на улице Крутицкий Вал отремонтировали дорожное покрытие
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Во дворе дома на улице Крутицкий Вал отремонтировали дорожное покрытие 

Управа Южнопортового района 30 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
Во дворе дома № 3 по улице Крутицкий Вал заделали сразу несколько дорожных ям. Ранее на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о проблеме, приложив соответствующий фотоматериал.
В установленный срок на портале появился ответ пользователю за подписью главы управы Южнопортового района Сергея Никитина.
«Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия выполнены», — говорится в ответе.
Напомним, сообщить о неровностях дорожного покрытия можно в соответствующую рубрику на портале «Наш город» после несложной регистрации. Это считается официальным обращением в органы исполнительной власти, и в установленный законом срок пользователю должны дать ответ по изложенной им проблеме. (вт)
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