Ещё
Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 5 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 5 апреля 

Агентство «Москва» 30 минут назад
9:30 — Торжественный запуск серии открытых уроков по формированию приверженности здоровому образу жизни.
10:00 — XV международная научно-техническая конференция «Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути», посвященная памяти профессора Георгия Шахунянца.
10:00 — Пленарное заседание Госдумы.
10:00 — III Межрегиональная конференция «Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис».
10:30 — Пресс-конференция Союза российских пивоваров на тему: «Пивоваренная отрасль России. Итоги-2017».
11:00 — Пресс-конференция по вопросу законопроекта о реорганизации ФГУП «Почта России».
11:00 — Круглый стол комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
11:00 — Заседание Мособлдумы.
13:00 — Парламентские слушания комитета Совета Федерации по образованию и культуре.
13:00 — Заседание комиссии Мосгордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
14:00 — Совместное заседание комитета парламента Московской области по вопросам образования, культуры и туризма и по вопросам аграрной политики и потребительского рынка на тему: «Обсуждение вопросов контроля за качеством питания в общеобразовательных организациях».
14:00 — Выездное заседание комиссии Мосгордумы по безопасности.
15:00 — Пресс-конференция на тему: «Итоги олимпиады для столичных педагогов „Новый учитель новой информатики. Перезагрузка“.
15:30 — Заседание комитета Госдумы по финансовому рынку.
16:00 — Заседание МГИК.
Фотоматериалы:
10:30 — Пресс-конференция Союза российских пивоваров на тему: „Пивоваренная отрасль России. Итоги-2017“.
14:00 — Пресс-конференция, посвященная проведению конкурса „Мисс Россия — 2018“, а также презентации новой короны „Мисс Россия“.
18:00 — Открытие новых выставок „Фотобиеннале-2018“ в МАММ.
18:30 — Всероссийский фестиваль молодых архитекторов „Перспектива“.
19:00 — Пресс показ спектакля „Стакан воды“ на Малой сцене МХТ им. А. Чехова.
Агентство «Москва»: последние новости
Комитет Госдумы поддержал законопроект о контроле за тратами бюджетных денег в регионах АМПП просит автомобилистов внимательно выбирать места парковки в связи с усилением ветра Законопроект об удалении из интернета порочащей честь информации поддержан комитетом Госдумы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»221
Украина будет задерживать все крымские суда479
Сестры с электродами в мозге покончили с собой29
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля34
С Самойловой приключилось ЧП в Европе24
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение