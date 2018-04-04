Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 5 апреля 

9:30 — Торжественный запуск серии открытых уроков по формированию приверженности здоровому образу жизни.
10:00 — XV международная научно-техническая конференция «Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути», посвященная памяти профессора Георгия Шахунянца.
10:00 — Пленарное заседание Госдумы.
10:00 — III Межрегиональная конференция «Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис».
10:30 — Пресс-конференция Союза российских пивоваров на тему: «Пивоваренная отрасль России. Итоги-2017».
11:00 — Пресс-конференция по вопросу законопроекта о реорганизации ФГУП «Почта России».
11:00 — Круглый стол комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
11:00 — Заседание Мособлдумы.
13:00 — Парламентские слушания комитета Совета Федерации по образованию и культуре.
13:00 — Заседание комиссии Мосгордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
14:00 — Совместное заседание комитета парламента Московской области по вопросам образования, культуры и туризма и по вопросам аграрной политики и потребительского рынка на тему: «Обсуждение вопросов контроля за качеством питания в общеобразовательных организациях».
14:00 — Выездное заседание комиссии Мосгордумы по безопасности.
15:00 — Пресс-конференция на тему: «Итоги олимпиады для столичных педагогов „Новый учитель новой информатики. Перезагрузка“.
15:30 — Заседание комитета Госдумы по финансовому рынку.
16:00 — Заседание МГИК.
Фотоматериалы:
10:30 — Пресс-конференция Союза российских пивоваров на тему: „Пивоваренная отрасль России. Итоги-2017“.
14:00 — Пресс-конференция, посвященная проведению конкурса „Мисс Россия — 2018“, а также презентации новой короны „Мисс Россия“.
18:00 — Открытие новых выставок „Фотобиеннале-2018“ в МАММ.
18:30 — Всероссийский фестиваль молодых архитекторов „Перспектива“.
19:00 — Пресс показ спектакля „Стакан воды“ на Малой сцене МХТ им. А. Чехова.