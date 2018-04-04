В Волгограде «МАН» заставили заплатить «Волгомясомолторгу» 14 миллионный долг

Арбитражный суд Волгоградской области взыскал 14 миллионов рублей с торговой сети «МАН» -ООО «ГермесРитейл» долга за продукты, поставленные в магазины АО «Волгомясмолторг».

— В ходе рассмотрения иска установлено, что ООО «Гермесритейл» — это сменившее название ООО «МАН», — сообщили V1.ru в пресс-служб арбитражного суда Волгоградской области, — Выяснилось, что предприятие «Волгомясомолторг» и ООО «МАН» еще в августе 2010 года заключили договор поставок, по которому завод поставлял свою продукцию в торговую сеть, а второй их должен был принять и своевременно оплачивать.

Но, из-за невыполнения ООО «МАН» своих обязательств, образовалась огромная задолженность и «Волгомясомолторг» вынужден был обратиться с иском в суд. Представитель торговой сети в суд не явился. Разрешая спор, суд счел, что односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются. В данном же случае торговая сеть не оплачивала полученный товар и не представляла доказательств несостоятельности заявленных предприятием требований. В результате суд удовлетворил требования АО «Волгомясомолторг» о взыскании долга в 14 108 524,93 рублей. Кроме этого, торговая сеть заплатит в федеральный бюджет госпошлину в 93 543 рубля. Решение вступило в законную силу.